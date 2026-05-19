Μετά απο πάνω απο 30 ώρες επίθεσης, 10 σκάφη του Global Summud Flotilla συνεχίζουν να πλέουν προς την Γάζα.

Καμία ενημέρωση δεν υπάρχει μέχρι αυτή την ώρα για τα μέλη της ελληνικής αποστολής του Global Summud Flotilla που συνελήφθησαν χθες σε διεθνή χωρικά ύδατα στην προσπάθειά τους να σπάσουν τον θαλάσσιο αποκλεισμό της Γάζας.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες πρόκειται για τουλάχιστον 9 ακτιβιστές, οι οποίοι κανείς δεν γνωρίζει πού βρίσκονται και αν είναι ασφαλείς.

Σημειώνεται πως τα μέλη της αποστολής ζήτησαν επανειλημμένα τη συνδρομή των κυπριαρχών αρχών - καθώς βρίσκονταν στη θαλάσσια ζώνη έρευνας και διάσωσης της Κύπρου - ωστόσο η Λεμέσος αρνήθηκε να παράσχει την οποιαδήποτε βοήθεια.

Το μεσημέρι της Τρίτης αλληλέγγυοι πραγματοποιούν παράσταση διαμαρτυρίας, ζητώντας να μάθουν για τους απαχθέντες και την τύχη τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αντίστοιχη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε και το απόγευμα της Δευτέρας.

{https://www.facebook.com/reel/1328312262584037?locale=el_GR}

Διάβημα από το ΥΠΕΞ στις ισραηλινές αρχές, καμία ενημέρωση στους έλληνες πολίτες

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε χθες ότι προέβη σε διάβημα προς τις ισραηλινές Αρχές, προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν στον στολίσκο.

«Το υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί σε διάβημα προς τις ισραηλινές Αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον στολίσκο “Global Sumud Flotilla”.

Το υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται επίσης σε συνεχή επικοινωνία με την πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, η οποία είναι σε πλήρη ετοιμότητα να παράσχει κάθε δυνατή προξενική συνδρομή».

Στην πράξη, παρά το διάβημα, συγγενείς και οικείοι δεν έχουν ενημερωθεί για την τύχη των απαχθέντων, ενώ δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ενημέρωση για τις κινήσεις των ισραηλινών αρχών.

{https://www.instagram.com/marchtogaza_greece/p/DYfVNtKiF7g/}