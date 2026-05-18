Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την επίθεση δυνάμεων Πολεμικού Ναυτικού του Ισραήλ στον διεθνή στόλο αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μέσω του Γραφείου Τύπου του, τονίζει ότι η επίθεση δυνάμεων του Πολεμικού Ναυτικού του Ισραήλ κατά του διεθνούς στόλου αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla συνιστά μια «πειρατική κίνηση», η οποία παραβιάζει κάθε έννοια διεθνούς δικαίου.

Επίσης, αναφέρει ότι οι ενέργειες αυτές πρέπει να σταματήσουν άμεσα, επισημαίνοντας πως ο στόλος αλληλεγγύης, στον οποίο συμμετέχουν και Έλληνες πολίτες, πρέπει να φτάσει ασφαλής στον προορισμό του, στη Γάζα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Ισραήλ δεν έχει δικαίωμα να συμπεριφέρεται ως «διεθνής ταραξίας».

Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απαιτεί από την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις, προκειμένου να προστατευτούν τα πληρώματα του στόλου.