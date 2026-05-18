Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα επιχείρηση του ισραηλινού στρατού: «Πολεμικά σκάφη αυτή τη στιγμή αναχαιτίζουν τον στόλο μας και οι δυνάμεις της IOF επιβιβάζονται στο πρώτο από τα πλοία μας».

Επιβεβαιώνεται η φημολογία που ήθελε τους Ισραηλινούς να προχωρούν σήμερα σε νέα επίθεση κατά των ακτιβιστών του Global Sumud Flotilla, που επιχειρούν να σπάσουν τον θαλάσσιο αποκλεισμό της Γάζας.

Με το πρώτο φως της ημέρας πολεμικά σκάφη προσέγγισαν τον στόλο και ξεκίνησαν την αναχαίτιση, με τα μέλη των IDF να επιβιβάζονται στα σκάφη και να ξεκινούν τις συλλήψεις.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του Al Jazeera, 100 ακτιβιστές έχουν ήδη συλληφθεί και αναμένεται να μεταφερθούν στο λιμάνι της Ασντόντ, ενώ έχουν κατασχεθεί 10 πλοία και έχει διακοπεί η εποικοινωνία με ακόμη 23.

Σημειώνεται πως η επιχείρηση διεξάγεται σε διεθνή ύδατα - και συγκεκριμένα στη ζώνη διάσωσης και έρευνας της Κύπρου.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η επιχείρηση ελέγχου όλων των πλοίων του στολίσκου αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ώρες, ενώ δεν αποκλείεται να συνεχιστεί μέχρι και την επόμενη ημέρα.

Live εικόνα από τον στόλο ελευθερίας

«Απαιτούμε ασφαλή διέλευση για τη νόμιμη, μη βίαιη ανθρωπιστική μας αποστολή», έγραψαν νωρίτερα μέλη της αποστολής. «Οι κυβερνήσεις πρέπει να δράσουν τώρα για να σταματήσουν αυτές τις παράνομες ενέργειες και την πειρατεία που αποσκοπεί στη διατήρηση του γενοκτονικού αποκλεισμού του Ισραήλ στη Γάζα. Η κανονικοποίηση της βίας της κατοχής αποτελεί απειλή για όλους μας».

Εικόνες και βίντεο από την αναχαίτιση σε live μετάδοση

«Στέλνουμε σήματα κινδύνου, δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση»

Η επικοινωνία με πολλά από τα πλοία του στολίσκου παρεμποδίστηκαν κατά την έναρξη της ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης, σύμφωνα με μέλος της νομικής ομάδας της Flotilla που μίλησε στο Al Jazeera.

«Αυτό που συμβαίνει βασίζεται σε ένα ιστορικό μοτίβο βίας του ισραηλινού καθεστώτος», δήλωσε ο Bader al-Noaimi, προσθέτοντας ότι ο στολίσκος βρισκόταν σε διεθνή ύδατα, αλλά παρέμενε εντός της ζώνης έρευνας και διάσωσης της Κύπρου, γεγονός που δημιουργεί νομική υποχρέωση για τη Λευκωσία να ανταποκριθεί.

«Στέλνουμε σήματα κινδύνου από την έναρξη της επίθεσης. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση.»

Σύμφωνα με τον Bader al-Noaimi, τα μέλης της αποστολής φοβούνται επανάληψη του προηγούμενου περιστατικού αναχαίτισης στα τέλη Απριλίου, όταν επιβάτες μεταφέρθηκαν σε «πλοίο-φυλακή» και «υποβλήθηκαν σε μεταχείριση που ισοδυναμεί με βασανιστήρια», πριν παραδοθούν στις ελληνικές αρχές.

Σημειώνεται πως νωρίτερα το ισραηλινό ΥΠΕΞ είχει απειλήσει τους «συμμετέχοντες σε αυτή την πρόκληση να αλλάξουν πορεία και να επιστρέψουν άμεσα».

Μέλη του στολίσκου ανέφεραν κατά τη διάρκεια της νύχτας πως εντόπισαν «ύποπτες» κινήσεις από μη ταυτοποιημένα πλοία και σκάφη, λίγο μετά την ανακοίνωση πως είχαν εισέλθει σε διεθνή ύδατα.

Ο στολίσκος, που αποτελείται από 61 σκάφη, απέπλευσε την Πέμπτη από την τουρκική πόλη Μαρμαρίς σε μια νέα προσπάθεια να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό της Γάζας, ο οποίος βρίσκεται σε ισχύ από το 2007.