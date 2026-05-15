Την ανακοίνωση για την παράταση της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου έκανε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν σε παράταση 45 ημερών της κατάπαυσης του πυρός, μετά από δύο ημέρες διαπραγματεύσεων στην Ουάσινγκτον, ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Η κατάπαυση των εχθροπραξιών της 16ης Απριλίου θα παραταθεί κατά 45 ημέρες για να καταστεί δυνατή η περαιτέρω πρόοδος», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ, σε ανάρτηση στο X μετά την ολοκλήρωση των διήμερων συνομιλιών.

Οι δύο πλευρές θα επαναλάβουν τις πολιτικές συνομιλίες στις 2 και 3 Ιουνίου, δήλωσε ο Πίγκοτ. «Επιπλέον, στις 29 Μαΐου στο Πεντάγωνο θα ξεκινήσει μία διαδικασία για την ασφάλεια με στρατιωτικές αντιπροσωπείες και από τις δύο χώρες. Ελπίζουμε ότι αυτές οι συζητήσεις θα προωθήσουν τη διαρκή ειρήνη μεταξύ των δύο χωρών, την πλήρη αναγνώριση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας η μία της άλλης και την εγκαθίδρυση πραγματικής ασφάλειας κατά μήκος των κοινών συνόρων τους». πρόσθεσε ο Πίγκοτ.

{https://x.com/statedeptspox/status/2055349600211312889}

Επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας για τις συνομιλίες της Πέμπτης και της Παρασκευής ήταν ο Μάικλ Νίντχαμ, μαζί με τον πρέσβη των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, και τον πρέσβη των ΗΠΑ στον Λίβανο, Μισέλ Ίσα. Ο Λίβανος εκπροσωπήθηκε από την πρέσβη στις ΗΠΑ, Νάντα Χαμάντεχ, και τον Σάιμον Καράμ, ειδικό απεσταλμένο του προέδρου Τζόζεφ Αούν, ενώ το Ισραήλ έστειλε τον πρέσβη Γιεχίελ Λάιτερ, τον Αναπληρωτή Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας Γιόσι Ντράζνιν και ανώτερους στρατιωτικούς εκπροσώπους, ένα σημάδι ότι τα ζητήματα ασφαλείας έπαιξαν ρόλο στις συνομιλίες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο ισραηλινός ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι οι δύο πλευρές θα συζητήσουν μια συμφωνία ασφαλείας για την αντιμετώπιση τόσο του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ όσο και της οριοθέτησης των συνόρων μεταξύ των δύο χωρών. Όπως σημείωσε αναμένεται να συσταθούν κοινές ομάδες εργασίας για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων.

Η Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν, έχει απορρίψει κατηγορηματικά οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, καθώς και τις εκκλήσεις για τον αφοπλισμό της ομάδας. Τον Αύγουστο του 2025, το υπουργικό συμβούλιο του Λιβάνου έδωσε εντολή στον στρατό να θέσει όλα τα μη κρατικά όπλα υπό κρατικό έλεγχο, μια κίνηση που απευθύνεται κυρίως στη Χεζμπολάχ μετά τον πόλεμο του 2024 με το Ισραήλ.

Αφού η Χεζμπολάχ εκτόξευσε πυραύλους στο Ισραήλ στις 2 Μαρτίου για την υποστήριξη του Ιράν, ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε χερσαία εισβολή στο νότιο Λίβανο. Έκτοτε, οι εντολές εκκένωσης έχουν επηρεάσει περίπου το 15% της χώρας. Στα τέλη Μαρτίου, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ δήλωσε ότι το Ισραήλ σκόπευε να δημιουργήσει μια «ζώνη ασφαλείας» που θα εκτείνεται μέχρι τον ποταμό Λιτάνι, κοντά στα σύνορα.

Από τη στιγμή που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, το Ισραήλ συνέχισε να πραγματοποιεί επιθέσεις στο νότιο Λίβανο. Την περασμένη Τετάρτη, έπληξε επίσης τα νότια προάστια της Βηρυτού, στην πρώτη επίθεση στην πρωτεύουσα του Λιβάνου από την έναρξη της εκεχειρίας.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε εντολές εκκένωσης στο νότιο και ανατολικό Λίβανο και αργότερα δήλωσε ότι χτυπούσε στόχους της Χεζμπολάχ. Το Ισραήλ ανέφερε επίσης ότι ένα drone της Χεζμπολάχ έπεσε σε ισραηλινό έδαφος την Πέμπτη, τραυματίζοντας τουλάχιστον τέσσερις πολίτες.

Υπενθυμίζεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στις 16 Απριλίου αλλά το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συνέχισαν να ανταλλάσουν πυρά. Την Τετάρτη ο υπουργός υγείας του Λιβάνου δήλωσε ότι σκοτώθηκαν στον νότο 22 άτομα, ανάμεσά τους και 8 παιδιά, από ισραηλινή επίθεση.

Με πληροφορίες του BBC/ Al-monitor Al-monitor