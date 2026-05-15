Οι συνομιλίες στην Ουάσιγκτον αποτελούν το υψηλότερο επίπεδο απευθείας επαφών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ εδώ και δεκαετίες, με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ να εξελίσσεται παράλληλα με τις ευρύτερες διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης με το Ιράν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τις χθεσινές συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ως «θετικές και παραγωγικές», ενώ αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι οι διαβουλεύσεις με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης θα συνεχιστούν σήμερα Παρασκευή.

Σύμφωνα με ανώτερο Λιβανέζο αξιωματούχο, η Βηρυτός προκείται να ζητήσει από το Ισραήλ «πραγματική» κατάπαυση του πυρός, την ώρα που οι συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ συνεχίζονται παρά την εκεχειρία που είχε ανακοινωθεί τον περασμένο μήνα. Ισραηλινός κυβερνητικός εκπρόσωπος, από την άλλη, ανέφερε ότι οι συνομιλίες στοχεύουν στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και στην επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.

Αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι η συνάντηση της Πέμπτης στην Ουάσινγκτον, μαζί με Αμερικανούς αξιωματούχους, διήρκεσε περίπου οκτώ ώρες. Οι επαφές αυτές αποτελούν την τρίτη συνάντηση των δύο πλευρών, μετά την κλιμάκωση των ισραηλινών αεροπορικών επιθέσεων στον Λίβανο, όταν η Χεζμπολάχ εκτόξευσε πυραύλους προς το Ισραήλ, λίγες ημέρες μετά την έναρξη του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου στο Ιράν.

Αξίζει να σημειωθεί πως Βηρυτός συμμετέχει στις συνομιλίες παρά τις έντονες αντιρρήσεις της Χεζμπολάχ, ενώ η σύγκρουση στον Λίβανο συνεχίζεται παρά την εκεχειρία της 16ης Απριλίου, με τις εχθροπραξίες να περιορίζονται κυρίως στα νότια της χώρας.

Σύμφωνα με το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας, 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Τετάρτη σε ισραηλινές επιθέσεις, μεταξύ των οποίων οκτώ παιδιά. Από την πλευρά του, το Ισραήλ ανέφερε ότι drone της Χεζμπολάχ έπεσε σε ισραηλινό έδαφος και τραυμάτισε πολίτες, ενώ ο στρατός του πραγματοποίησε νέες επιθέσεις σε στόχους της οργάνωσης στον νότιο Λίβανο.

Η Χεζμπολάχ, από την πλευρά της, ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε 17 επιθέσεις κατά ισραηλινών στρατευμάτων την ίδια ημέρα.

Η εύθραυστη εκεχειρία αναμένεται να λήξει την Κυριακή, ενώ η κατάσταση στο πεδίο παραμένει εξαιρετικά τεταμένη, με χιλιάδες νεκρούς και εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένους στον Λίβανο.

Πηγή: Reuters