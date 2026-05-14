Την αλληλεγγύη του στον λαό της Παλαιστίνης αποδεικνύει ξάνα ο στολίσκος Global Sumud Flotilla, παρά τις αποτρεπτικές ενέργειες του Ισραήλ.

Πλοία του στολίσκου αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla απέπλευσαν για τρίτη φορά την Πέμπτη (14/05) από το λιμάνι του Μαρμαρά στη νότια Τουρκία, μετά από προηγούμενες αποτυχημένες προσπάθειες μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, οι οποίες αναχαιτίστηκαν από το Ισραήλ σε διεθνή ύδατα.

Ο στολίσκος είχε αποπλεύσει αρχικά από την Ισπανία στις 12 Απριλίου, όμως ισραηλινές δυνάμεις παρενέβησαν και σταμάτησαν τα πλοία της αποστολής. Περισσότεροι από 100 φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές μεταφέρθηκαν στην Κρήτη, ενώ δύο ακόμη κρατήθηκαν στο Ισραήλ.

Ακτιβιστές που συμμετέχουν στη νέα αποστολή από το τουρκικό λιμάνι του Μαρμαρά δήλωσαν στο Reuters ότι η αποστολή βοήθειας προς τη Γάζα παραμένει αναγκαία, σε μια περίοδο όπου, όπως υποστηρίζουν, η διεθνής προσοχή έχει στραφεί αλλού, μεταξύ άλλων και στις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο με το Ιράν.

{https://x.com/Reuters/status/2054958667955360144}

«Είναι πολύ σημαντικό να μην επιτρέψουμε στα όσα συμβαίνουν στον κόσμο να μας κάνουν να ξεχάσουμε την πραγματική κατάσταση στη Γάζα», δήλωσε η Σούζαν Αμπντουλάχ, μέλος της συντονιστικής επιτροπής του στολίσκου. «Ο αποκλεισμός συνεχίζεται. Η ανθρωπιστική βοήθεια δεν φτάνει».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Κέιτι Ντέιβιντσον, ακτιβίστρια της βρετανικής αποστολής, ανέφερε ότι το προηγούμενο ταξίδι του στολίσκου αναχαιτίστηκε μεταξύ Σικελίας και Κρήτης, ενώ επέκρινε τη στάση της βρετανικής κυβέρνησης, λέγοντας ότι «δεν έκανε τίποτα».

Παράλληλα, σημείωσε πως ακόμη και αν ο στολίσκος δεν καταφέρει να φτάσει στη Γάζα, μια πιθανή νέα αναχαίτιση θα συμβάλει στο να στραφεί ξανά η διεθνής προσοχή στην κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή.

Η Τουρκάλα ακτιβίστρια Σέιμα Ντενλί Γιαλβάτς δήλωσε ότι η περιορισμένη κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης δεν πρόκειται να αποτρέψει την αποστολή.

«Ακόμη κι αν κανένα τηλεοπτικό κανάλι δεν μας καλύψει, δεν έχει σημασία. Θα συνεχίσουμε τον δρόμο μας», δήλωσε.

{https://x.com/globalsumudtr/status/2054901494067908670}

Οι φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές υποστηρίζουν ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες συγχέουν λανθασμένα την υπεράσπιση των παλαιστινιακών δικαιωμάτων με την υποστήριξη προς τη Χαμάς.

Τον Οκτώβριο του 2025, ο ισραηλινός στρατός είχε σταματήσει ακόμη μία αποστολή του ίδιου οργανισμού, συλλαμβάνοντας τη Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ και περισσότερους από 450 συμμετέχοντες.

Παλαιστίνιοι, διεθνείς οργανισμοί ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς και η Τουρκία και άλλες χώρες, υποστηρίζουν ότι οι προμήθειες που φτάνουν στη Γάζα παραμένουν ανεπαρκείς, παρά την εκεχειρία που επιτεύχθηκε τον Οκτώβριο και προέβλεπε αυξημένη παροχή βοήθειας.

Η πλειονότητα των περισσότερων από δύο εκατομμύρια κατοίκων της Γάζας έχει εκτοπιστεί, με πολλούς να ζουν πλέον σε κατεστραμμένα σπίτια ή σε πρόχειρες σκηνές πάνω σε ερείπια, δρόμους και ανοιχτούς χώρους.

Το Ισραήλ, το οποίο ελέγχει όλα τα σημεία πρόσβασης προς τη Λωρίδα της Γάζας, αρνείται ότι εμποδίζει την είσοδο ανθρωπιστικών προμηθειών προς τους κατοίκους της περιοχής.