Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ επιτέθηκε στον Λαμίν Γιαμάλ, για την κίνησή του στους πανηγυρισμούς για το πρωτάθλημα.

Η εικόνα του Λαμίν Γιαμάλ με την παλαιστινιακή σημαία στα χέρια, κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την Μπαρτσελόνα, έκανε τον γύρο του κόσμου. Κι όπως αναμενόταν, εξόργισε το Ισραήλ.

Ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Ίσραελ Κατζ, κατηγόρησε τον 18χρονο σταρ των «μπλαουγκράνα» για υποκίνηση μίσους και κάλεσε την Μπάρτσελόνα να πάρει αποστάσεις από τις ενέργειες του παίκτη της.

Τη Δευτέρα, μία ημέρα μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος της La Liga, στους πανηγυρισμούς με τους εκατοντάδες χιλιάδες φίλους της ομάδας, ο Λαμίν Γιαμάλ εμφανίστηκε με μια παλαιστινιακή σημαία πάνω στο λεωφορείο του συλλόγου. Ο 18χρονος ανάρτησε και σχετικές φωτογραφίες στο Instagram.

{https://www.instagram.com/p/DYNtaUTCCrr/?img_index=1}

«Επέλεξε να υποκινήσει το μίσος εναντίον του Ισραήλ, ενώ οι στρατιώτες μας πολεμούν την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, μια οργάνωση που σφαγίασε, βίασε και δολοφόνησε παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένους Εβραίους», έγραψε ο Κατζ σε ανάρτηση, αναφερόμενος στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Όποιος υποστηρίζει τέτοιου είδους μηνύματα θα πρέπει να αναρωτηθεί: Το θεωρούν ανθρωπιστικό; Είναι ηθικό;», ανέφερε ακόμα ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας και εξέφρασε την ελπίδα η Μπαρτσελόνα να πάρει αποστάσεις από αυτό και «να καταστήσει κατηγορηματικά σαφές ότι δεν υπάρχει χώρος για υποκίνηση ή υποστήριξη της τρομοκρατίας».

{https://www.youtube.com/shorts/jvYW_xEuHJg}