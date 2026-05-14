Το ουκρανικό drone έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, τόνισε ο υπουργός.

Η Ουκρανία οφείλει σαφείς εξηγήσεις για το drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, υπογράμμισε ο Νίκος Δένδιας, επαναλαμβάνοντας πως πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα, ενώ σημείωσε ότι ο φάκελος θα διαβιβαστεί στις ελληνικές εισαγγελικές αρχές «για τα δέοντα».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, από το Αγαθονήσι όπου βρέθηκε για να εγκαινιάσει στρατιωτικές κατοικίες, δήλωσε πως αναμένει «με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξηγήσεις, τις οποίες δεσμεύτηκε» ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας.

«Το ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό. Ήταν σκάφος το οποίο είχε εκρηκτικά, έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα σήμαινε η σύγκρουση επιβατηγού πλοίου ή οποιουδήποτε πλοίου με αυτό το drone. Κατά συνέπεια, η Ελλάδα αναμένει και δεν πρόκειται να διαφύγει της προσοχής της ότι της οφείλονται σαφείς εξηγήσεις», ξεκαθάρισε.

Ακόμα, ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε πως το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα διαβιβάσει το πόρισμα και τα ευρήματα στο Λιμενικό, που είναι το κατ’ εξοχήν αρμόδιο για την αστυνόμευση των θαλασσών. Με τη σειρά του, το Λιμενικό θα διαβιβάσει τον φάκελο στις ελληνικές εισαγγελικές αρχές «για τα δέοντα».

Δένδιας: Όλα τα νησιά μας έχουν τα δικαιώματα που προβλέπει το Δίκαιο της Θάλασσας

Στις ίδιες δηλώσεις - με αφορμή και τις πρόσφατες κινήσεις της Τουρκίας- ο υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε πως όλα τα νησιά έχουν τα δικαιώματα που προβλέπει η Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Αντιμετωπίζουμε αναθεωρητικές βλέψεις, οι οποίες κλιμακώνονται τον τελευταίο καιρό, με την επίκληση μάλιστα ανύπαρκτων δικαιωμάτων. Κλιμακώνονται με μονομερείς σχεδιασμούς που παραβιάζουν ευθέως τους κανόνες της διεθνούς έννομης τάξης, αλλά πρέπει να πω και πολλές φορές ακόμα και της κοινής λογικής, που βρίσκονται ευθέως αντίθετοι σε κάθε έννοια καλής γειτονίας, σε οτιδήποτε προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο, σε οτιδήποτε προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας», επεσήμανε.

«Από το Αγαθονήσι, θέλω να υπενθυμίσω για μια φορά ακόμη, ότι όλα μας τα νησιά έχουν αυτά ακριβώς τα δικαιώματα, ούτε περισσότερο ούτε λιγότερα, απ' ό,τι προβλέπεται στη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας», συμπλήρωσε ο Νίκος Δένδιας.

«Το Αιγαίο, όπως και όλες οι θάλασσες, μπορεί να είναι χώρος φιλίας και συνάντησης, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχουν κανόνες, και οι κανόνες είναι το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, πρόσθεσε.

«Η επιδοματική πολιτική δεν λύνει το πρόβλημα»

Αναφορικά με το πρόγραμμα των κατοικιών των Ενόπλων Δυνάμεων, ο Νίκος Δένδιας δήλωσε ότι έχει προτεραιοποιηθεί η παράδοση των οικιών της Α΄και Β΄φάσης στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στον ¨εβρο, ενώ ευχαρίστησε τη Eurobank για τη δωρεά 34.000 ευρώ που αφορά στον εξοπλισμό.

«Είναι, νομίζω, κεντρική πολιτική κατεύθυνση όχι μόνο του υπουργείου, όχι μόνο της κυβέρνησης, συνολικά της ελληνικής κοινωνίας, η στήριξη στην πράξη της στρατιωτικής οικογένειας», σημείωσε. «Η κατασκευή κατοικιών και η παράδοση της χρήσης στα στελέχη μας είναι η ορθή αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος της χώρας. Η επιδοματική πολιτική δεν λύνει το πρόβλημα, δυσχεραίνει τις συνθήκες. Και για να μιλήσω με απλά οικονομικά: όταν υπάρχει πρόβλημα προσφοράς, δεν επιδοτείς τη ζήτηση. Λύνεις το πρόβλημα της προσφοράς», τόνισε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

{https://x.com/NikosDendias/status/2054928098961793516}