«Αντί να ζητούν συγγνώμη γονυπετείς για τα Τέμπη απειλούν πως θα με βάλουν φυλακή» ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σειρά δικογραφιών για την Ζωή Κωνσταντοπουλου διαβιβάστηκαν στη Βουλή, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας που έκανε λόγο για «παρακράτος» της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά και πυροδοτώντας έντονη αντιπαράθεση με τον Αδωνι Γεωργιάδη.

«Ο παρακρατικός Γεωργιάδης με απειλεί με 15 μηνύσεις την εβδομάδα και πως θα με βάλει φυλακή. Και έρχονται εσπευσμένα τρεις δικογραφίες, πριν καν τις παραλάβω, μου κοινοποιείται κλήση για την επιτροπή Δεοντολογίας, με μηνύσεις δικαστών και αστυνομικών στη Λάρισα εναντίον μου και εναντίον των γονιών των θυμάτων. Και έρχεται και μια ψευδομήνυση του Γεωργιάδη!», ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπουλου ενώ συνέχισε λέγοντας πως «αντί να ζητούν συγγνώμη γονυπετείς για τα Τέμπη απειλούν πως θα με βάλουν φυλακή».



Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε λέγοντας πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι «μεγάλη υποκρίτρια» και υποστήριξε πως πως δεν την κυνηγάει κάποιος παρακρατικός μηχανισμός, αλλά η κουνιάδα της Τζώρτζιας Κεφαλά. «Και της χρωστάτε τα λεφτά, και έχετε κάνει φoρολογική παράβαση. Αντί να απολογηθείτε για τις παρανομίες, κάνετε μπούλινγκ στην επιθεώρηση Εργασίας», πρόσθεσε.

«Είστε παρακρατικός ομολογημένα!», επανήλθα η πρόεδρος της Πλεύσης με τον Άδωνι Γεωργιάδη να ανταπαντά: «Ήρθε η κυρία εν εξάλλω, εγώ είμαι φυσιολογικός! Έχει έρθει εν εξάλλω, σε κρίση!».

Οι δικογραφίες για την Ζωή Κωνσταντοπουλου αφορούν στην πλειοψηφία τους μηνύσεις δικαστικών λειτουργών στο πλαίσιο όσων συνέβησαν στη δίκη των Τεμπών και θα συζητηθούν το πρωί της Παρασκευής στην επιτροπή Δεοντολογίας.