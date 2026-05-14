Την άλλη Πέμπτη 21 Μαΐου θα διεξαχθεί στην Βουλή η συζήτηση των προτάσεων της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Θυμίζουμε πως ΠΑΣΟΚ, και ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΑΡ έχουν καταθέσει προτάσεις για τους πρώην υπουργούς Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, με βάση τη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελέως για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πάντως η κυβέρνηση έχει διαμηνύσει πως θα καταψηφίσει το αίτημα εκτιμώντας ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να οδηγούν στη συγκρότησή της.

Αναφορικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ενημέρωσε τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες πως η εισήγησή του προς τον πρωθυπουργό είναι η συζήτηση να διεξαχθεί την Παρασκευή 22 Μαΐου και πως αναμένει την απάντησή του.