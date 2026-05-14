«Θα πρέπει να έχουμε στραμμένο το βλέμμα μας στη δυνατότητα να είμαστε πρώτο κόμμα και να είμαστε ο εγγυητής για την προοδευτική διακυβέρνηση», είπε ο Χάρης Δούκας.

«Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να έχει ένα και μόνο αντίπαλο που είναι η ΝΔ», δήλωσε ο Χάρης Δούκας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1» αναφορικά με τη στάση που πρέπει να κρατήσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης απέναντι στο κόμμα Τσίπρα και υποστήριξε ότι αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο κόμμα θα είναι μεγάλη καταστροφή για τη χώρα.

Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να κατέβει εκ νέου για υποψήφιος δήμαρχος, ενώ ερωτηθείς για την ενδεχόμενη υποψηφιότητα κ. Μπακογιάννη είπε με δηκτικό τρόπο: «Με μεγάλη μου χαρά να είναι αντίπαλος ο κ. Μπακογιάννης πρέπει όμως επιτέλους να αποφασίσει, θα είναι υποψήφιος βουλευτής ή υποψήφιος δήμαρχος;»

«Πολιτική αλλαγή σημαίνει ότι πρέπει να φύγει η κυβέρνηση της ΝΔ»

Για τη στάση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στο κόμμα Τσίπρα, ο Χάρης Δούκας είπε: «Έχουμε πάρει μια απόφαση στο συνέδριό μας που λέει ότι βασικό μέλημα του ΠΑΣΟΚ είναι η πολιτική αλλαγή. Πολιτική αλλαγή σημαίνει ότι πρέπει να φύγει η κυβέρνηση της ΝΔ, ειδικά αυτή η κυβέρνηση της ΝΔ πρέπει να φύγει άμεσα. Αυτός είναι ο αγώνας μας, εδώ είναι όλων μας οι δυνάμεις. Θέλουμε να είμαστε πρώτο κόμμα και να είμαστε ο καταλύτης και ο εγγυητής για τη διακυβέρνηση του τόπου. Με βάση αυτή την απόφαση ο αντίπαλός μας είναι η ΝΔ, πρέπει οι δυνάμεις μας να είναι εντοπισμένες σε αυτό τον στόχο και νομίζω δεν πρέπει να κοιτάμε πίσω γιατί τότε αν υπάρχει μια διαφορετικού τύπου σύγκρουση τότε αυτό είναι δώρο στη ΝΔ. Είμαστε σε μια άλλη συνθήκη, δεν είμαστε στο ‘15 ούτε στο ’19, είμαστε σε μια συγκυρία που η χώρα πρέπει να αλλάξει άμεσα κατεύθυνση».

«Εντοπισμένος ο αγώνα μας στη σύγκρουση με τη ΝΔ και τη συντήρηση»

Για το αν ο ίδιος πιστεύει ότι ο κ. Τσίπρας μπορεί να είναι εν δυνάμει σύμμαχός στην περίπτωση που βγει το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα, ο δήμαρχος Αθηναίων απάντησε:

Χ.ΔΟΥΚΑΣ: Για εμάς το ΠΑΣΟΚ πρέπει να έχει ένα και μόνο αντίπαλο που είναι η ΝΔ. Θα πρέπει να έχουμε στραμμένο το βλέμμα μας στη δυνατότητα να είμαστε πρώτο κόμμα και να είμαστε ο εγγυητής για την προοδευτική διακυβέρνηση. Όποιος αισθάνεται ότι θέλει και μπορεί να συμμετάσχει στην προσπάθεια αυτή για την προοδευτική διακυβέρνηση με τις αρχές, τις αξίες και το πλαίσιο που εμείς βάζουμε μπορεί να ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία και ένας τέτοιος διάλογος όμως το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι κόμμα και εγγυητής της διαδικασίας για αυτό πρέπει να έχουμε εντοπισμένο τον αγώνα μας στη σύγκρουση με τη ΝΔ και τη συντήρηση. Αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο κόμμα νομίζω ότι θα είναι μια μεγάλη καταστροφή για την χώρα για αυτό πρέπει όλα τα στελέχη να πάρουμε την ευθύνη που μας αναλογεί και να παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να φύγει η ΝΔ».

«Να αποφασίσει ο Μπακογιάννης αν θα είναι υποψήφιος δήμαρχος ή υποψήφιος βουλευτής»

Σε ερώτηση που δέχθηκε για το αν θα είναι εκ νέου υποψήφιος για τη δημαρχία της Αθήνας στις επόμενες εκλογές, απάντησε: «Είναι πάρα πολύ νωρίς, η μάχη μου είναι καθημερινή για να είμαι πετυχημένος στην θητεία μου αλλά γιατί όχι να έχω μια πολύ επιτυχημένη θητεία και να ξανακατέβω για δήμαρχος. Έχουμε πολύ δρόμο μέχρι τότε. Με μεγάλη μου χαρά να είναι και αντίπαλος ο κ. Μπακογιάννης πρέπει όμως επιτέλους να αποφασίσει θα είναι υποψήφιος βουλευτής ή υποψήφιος δήμαρχος».

«Συμφωνώ να απαγορευτούν τα πατίνια σε ανήλικους»

«Τα πατίνια αντιμετωπίζονται από το Κ.Ο.Κ. χωρίς να υπάρχει εξειδίκευση σαν να είναι μηχανάκι ή αμάξι για αυτό το λόγο έχει πολύ μεγάλη σημασία να υπάρξει μια νομοθετική παρέμβαση η οποία να εξειδικεύσει για αυτό το μέσο μικροκινητικότητας. Ένας εύκολος δρόμος θα είναι οι δήμοι να πουνε «είμαστε απέναντι σε αυτό και δεν τα δεχόμαστε», ένας όμως πιο ορθολογικός τρόπος είναι να μπούνε κανόνες και τάξη. Σωστά λέει ο υπουργός πρέπει να απαγορευτεί στους ανήλικους, πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα όρια ταχύτητας, πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τις εταιρείες», είπε ο Χάρης Δούκας για τα ηλεκτρικά πατίνια και πρόσθεσε: «Τις άδειες για τα πατίνια δεν τις έδωσα εγώ, τις έδωσε το υπουργείο, αν το υπουργείο δεν ήθελε ας μην τις έδινε. Εμείς ως δήμος μπορούμε να ελέγξουμε την χωροθέτηση, την εναπόθεση. Έχουμε ορίσει μαζί με τις εταιρείες, μετά από μια μεγάλη διαβούλευση, 1.524 θέσεις -5000 είναι τα πατίνια τους είπαμε ότι δεν μπορούμε να τα σηκώσουμε όλα αυτά – και εκεί θα πρέπει να υπάρχει εναπόθεση. Αν είναι παρατημένο κάπου ένα πατίνι δεν μπορεί ο δήμος να το πάρει, ο νόμος λέει ότι αν είναι 1 πατίνι δεν μπορώ να κάνω τίποτα, αν είναι πάνω από 3 ενημερώνω τις εταιρείες, κάνω μετά δεύτερη ειδοποίηση, και μόνο αν περάσουν 10 ώρες μπορώ να πάω να τα σηκώσω. Όλα αυτά δείχνουν ότι χρειάζεται μια νομοθετική παρέμβαση. Πρέπει να υπάρχει κόφτης, είναι δυνατόν να τρέχει πατίνι με 60 χλμ την ώρα;

Πρέπει να υπάρχει πρόστιμο πολύ βαρύ στην εταιρεία όποια εταιρεία αφήνει το λογισμικό της ελεύθερο και μπορούν να το πειράξουν, να έχει εκείνη ευθύνη όπως και ο αναβάτης».

Δημιουργία ομάδας ψυχικής υγείας

«Έχουμε φτιάξει μια ειδική ομάδα προστασίας ανηλίκων και έχουμε δεχτεί 613 εισαγγελικές εντολές το ’25. Αυτή η ομάδα διαχειρίζεται θέματα που έχουν να κάνουν με βαριές περιπτώσεις κακοποίησης. Έχουμε φτιάξει ειδική ομάδα με 10 κοινωνικούς λειτουργούς και τρεις ψυχολόγους οι οποίοι όταν υπάρχουν εισαγγελικές εντολές μπαίνουν και βοηθάνε στη διαχείριση τέτοιων θεμάτων. Έχουμε όμως μόνο 10 κοινωνικούς λειτουργούς και 3 ψυχολόγους», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων.

Υπερτουρισμός Αθήνας

«Έχουμε κάνει μια μελέτη της φέρουσας ικανότητας την οποία επικαιροποιούμε κάθε χρόνο και δείχνει ότι είναι κάποιες περιοχές, ειδικά στην Α δημοτική κοινότητα γύρω από την Ακρόπολη, στο Κουκάκι κι αλλού ότι είναι υπερκορεσμένες. Με βάση αυτά τα δεδομένα λένε οι ειδικοί ότι εκεί δεν μπορούμε να έχουμε επιπλέον τουριστικά καταλύματα και βραχυχρόνια μίσθωση για αυτό και πρέπει σε αυτές τις περιοχές να παγώσει η βραχυχρόνια μίσθωση, όπως έχει γίνει, και να δούμε άλλες δράσεις και παρεμβάσεις. Είναι δυνατόν για παράδειγμα στην Πλάκα να απαγορεύονται τα ξενοδοχεία και ταυτόχρονα να είναι ολόκληρα κτήρια τα οποία να κάνουν bypass το προεδρικό διάταγμα και να είναι airBNB σαν να μην τρέχει τίποτα. Παρουσίασε το υπουργείο Τουρισμού το νέο σχέδιο, δεν θα πρέπει το AirBNB και η βραχυχρόνια μίσθωση να μην θεωρείται κατοικία ειδικά σε αυτές τις περιοχές αλλά να θεωρείται τουριστική δραστηριότητα; Δεν θα πρέπει να συζητήσουμε πως θα παγώσουμε σε αυτά τα σημεία όλες τις νέες άδειες για τουριστική χρήση όταν είναι υπερκορεσμένες για να μπορούν και οι πολίτες να ανασάνουν και οι τουρίστες να μην βλέπουν κάτι αφυδατωμένο και αποστειρωμένο;»

Καθαριότητα

«Η εφαρμογή με τα αιτήματα δείχνει ότι κάθε χρόνο βαίνουμε μειούμενοι όσον αφορά την καθαριότητα που σημαίνει ότι βελτιωνόμαστε. Κάνουμε πολύ σημαντικές επενδύσεις με υπόγειους κάδους, με νέα απορριμματοφόρα, με μικρά εξπρές, με επιπλέον κόσμο, μάλιστα βάζουμε και ψηφιακά συστήματα με μετρητές για να ελέγχουμε το βάρος των κάδων για να πηγαίνουνε γρήγορα και να καθαρίζουν εκεί που έχουνε γεμίσει. Έχουμε και το ραντεβού με τα απορριμματοφόρα σε κάποιες συνοικίες για να ξέρουν οι καταστηματάρχες πότε να βγάζουν τα σκουπίδια τους. 8 φορές την ημέρα πάμε (κάνουμε αποκομιδή) για να μπορεί η πόλη να είναι καθαρή».

Για την κατάληψη των πεζοδρομίων από οχήματα

«Αν δείτε τα πρόστιμα και τις προσπάθειες που κάνουμε είναι δεκαπλασιασμός και για τα τραπεζοκαθίσματα και για τις μηχανές. Είμαστε πάρα πολύ αυστηροί και θα συνεχίσουμε να είμαστε. Ο δημόσιος χώρος για μένα είναι πάρα πολύ κρίσιμος και θα συνεχίσουμε να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί και δεν θα επιστρέφουμε πινακίδες, και θα σφραγίζουμε μαγαζιά».