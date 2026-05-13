Πανευρωπαϊκά υπάρχουν σύννεφα, αλλού πιο πυκνά και αλλού πιο αραιά. Γενικά επικρατεί αστάθεια. Θα εκδηλωθούν μπόρες στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Στην Ελλάδα, κάποιες βροχές θα κάνουν την εμφάνισή τους κυρίως στη βόρεια χώρα, μετά το μεσημέρι και αργά προς το απόγευμα. Στα νότια θα υπάρχουν αραιές νεφώσεις. Μια πρόσκαιρη συννεφιά θα αναπτυχθεί γρήγορα σε τμήματα της Θεσσαλίας και κυρίως της Μακεδονίας.

Προκύπτει λοιπόν ένα πέρασμα από μπόρες και τοπικές καταιγίδες στη βορειοδυτική Ελλάδα, ενώ μέχρι το βράδυ τα φαινόμενα θα φτάσουν στη Θράκη, κινούμενα από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Ήδη έχουν ξεκινήσει τοπικές μπόρες στα ορεινά, οι οποίες θα γίνουν περισσότερες σε Ήπειρο, Δυτική Μακεδονία και Θεσσαλία, κυρίως προς το απόγευμα και μετέπειτα. Πιθανόν να επηρεαστεί και η Θεσσαλονίκη από παροδική βροχή ή μπόρα. Οι μπόρες αυτές θα φτάσουν και στο Θρακικό και στη Μακεδονία αργά το βράδυ.

Ο καιρός θα βελτιωθεί στη συνέχεια. Στην υπόλοιπη χώρα δεν φαίνεται κάτι ιδιαίτερα αξιόλογο. Στην Αττική θα έχουμε κυρίως αραιές νεφώσεις.

Από πλευράς ανέμων, στα ορεινά θα είναι ενισχυμένοι. Βορειοδυτικοί άνεμοι στην Αττική. Οι πιο δυνατοί άνεμοι θα εντοπίζονται στα ορεινά και στην Κεντρική Μακεδονία, με τη μορφή Βαρδάρη 5–6 μποφόρ.

Από το βράδυ οι άνεμοι θα εξασθενήσουν στη βόρεια Ελλάδα και θα ενισχυθούν στα νότια.

Η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 25°C στα βόρεια, στη Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερεά και στην Αττική, καθώς και στην Ανατολική Πελοπόννησο. Τοπικά θα αγγίξει και τους 27–30°C, ενώ σε άλλες περιοχές ίσως και 31°C. Στην υπόλοιπη χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 26°C.

Ο καιρός θα είναι άστατος στην ορεινή Αττική, με κάποιες μπόρες και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα τα φαινόμενα θα είναι περιορισμένα και θα σταματήσουν προς το βράδυ.

Την Παρασκευή θα υπάρξουν τοπικές βροχές και μπόρες στα ορεινά της Μακεδονίας. Το Σάββατο έρχεται νέο σύστημα από την ανατολική Μεσόγειο. Από το βράδυ της Παρασκευής προς το Σάββατο θα χαλάσει ο καιρός, με βροχές που θα ξεκινήσουν από τη δυτική Ελλάδα και θα επηρεάσουν και την Αττική το πρωί του Σαββάτου, με μπόρες και τοπικές καταιγίδες. Στη συνέχεια ο καιρός θα επιδεινωθεί στη βόρεια Πελοπόννησο, την Αττική και βορειότερα, με ισχυρά φαινόμενα στη βορειοδυτική Ελλάδα από το βράδυ του Σαββάτου. Μετά θα αρχίσει σταδιακά να βελτιώνεται.»