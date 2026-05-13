Ο ανοιξιάτικος καιρός που θυμίζει έντονα καλοκαίρι μπαίνει προσωρινά σε παύση καθώς σύμφωνα με τα νέα πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου έρχεται αστάθεια με μπόρες, καταιγίδες και τοπικές βροχές να κάνουν την εμφάνισή τους τις επομενες μέρες.
Με αστάθεια θα κυλήσει η Πέμπτη και η Παρασκευή κυρίως σε τοπικό επίπεδο με το σκηνικό του καιρού να αλλάζει άρδην από το βράδυ της Παρασκευής και καθόλη τη διάρκεια του Σαββάτου λόγω της έλευσης ενός συστήματος από την ανατολική Μεσόγειο.
Όπως σημειώνει στην πρόγνωσή του «Ο καιρός μέχρι και την Κυριακή θα κυλήσει με εναλλαγές ηλιοφάνειας και αυξημένων νεφώσεων κυρίως στα ηπειρωτικά, χωρίς ιδιαίτερες ακρότητες. Το Σάββατο θα σημειωθούν βροχές και τοπικοί όμβροι σε αρκετές περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας, ενώ στα βορειοδυτικά τα φαινόμενα ενδέχεται κατά τόπους να είναι πιο έντονα. Από το Σάββατο και μετά θα ευνοηθεί κατά τόπους και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα νότια τμήματα της χώρας, με τις συγκεντρώσεις να γίνονται τοπικά αξιόλογες, ενώ προς την Κυριακή ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση.»
Ειδικότερα η νέα αστάθεια προκύπτει από σύστημα που έρχεται από από την ανατολική Μεσόγειο.« Από το βράδυ της Παρασκευής προς το Σάββατο θα χαλάσει ο καιρός, με βροχές που θα ξεκινήσουν από τη δυτική Ελλάδα και θα επηρεάσουν και την Αττική το πρωί του Σαββάτου, με μπόρες και τοπικές καταιγίδες. Στη συνέχεια ο καιρός θα επιδεινωθεί στη βόρεια Πελοπόννησο, την Αττική και βορειότερα, με ισχυρά φαινόμενα στη βορειοδυτική Ελλάδα από το βράδυ του Σαββάτου. Μετά θα αρχίσει σταδιακά να βελτιώνεται.» τονίζει.
