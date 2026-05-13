Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα Τετάρτη, ωστόσο σε αρκετές περιοχές το σκηνικό αλλάζει από το μεσημέρι και μετά, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Αναλυτικά:

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη αρχικά αίθριος καιρός αλλά βαθμιαία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μεμονωμένες καταιγίδες.

Τις βραδινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα κεντρικά ηπειρωτικά ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 23 με 25 και κατά τόπους τους 26 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 27 με 29 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.