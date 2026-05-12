Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία σε αρκετές περιοχές, με τον καιρό να θυμίζει περισσότερο καλοκαίρι.

Η Τρίτη θα είναι η -μέχρι στιγμής- πιο ζεστή μέρα της χρονιάς, ενώ οι άνεμοι, σύμφωνα με την ΕΜΥ, θα είναι ελαφρώς ενισχυμένοι και θα φτάσουν στο Αιγαίο τα 7 μποφόρ.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, γενικά αίθριος θα είναι σήμερα Τρίτη 12 Μαΐου ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο στα βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα δυτικά και τα βόρεια θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά, θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων το μεσημέρι -απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 28 τοπικά 29 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν στα ορεινά της Ηπείρου και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 30 με 32 και τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 στρεφόμενοι και ενισχυόμενοι μετά το μεσημέρι σε νοτιοδυτικούς 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 28 και στην Κρήτη έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 25 και τοπικά στα νότια 26 βαθμούς Κελσίου.