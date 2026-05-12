Επίσημα διανύουμε τις τελευταίες μέρες μαθημάτων στα Λύκεια - Το πρωτόκολλο για τις εξετάσεις αξιοποιώντας την Τράπεζα Θεμάτων.

Την προσεχή Παρασκευή 15 Μαΐου ολοκληρώνονται τα μαθήματα στα Λύκεια με τους μαθητές να ετοιμάζονται να συμμετάσχουν στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις από την ερχόμενη Δευτέρα 18 του μήνα.

Σύμφωνα με τον σχετικό προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας οι προαγωγικές εξετάσεις για τους μαθητές της Α’ και Β’ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕΛ, καθώς και των Λυκείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως και την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αναμένεται να ολοκληρωθεί το αργότερο έως την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026. Παράλληλα, οι απολυτήριες εξετάσεις για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026, με τα αποτελέσματα να ανακοινώνονται έως την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026. Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη για ειδική εξεταστική περίοδο μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Η διαδικασία αυτή αφορά μαθητές που είτε απουσίασαν δικαιολογημένα από τις εξετάσεις είτε δεν κατάφεραν να πετύχουν τον απαιτούμενο Γενικό Μέσο Όρο για την προαγωγή ή την απόλυσή τους. Μετά την ολοκλήρωση της ειδικής εξεταστικής διαδικασίας, τα τελικά αποτελέσματα θα εκδοθούν έως και την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026.

Τράπεζα Θεμάτων: Η διαδικασία που ακολουθείται για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα Λύκεια

Κατά το σχολικό έτος 2025-2026 οι προαγωγικές, απολυτήριες και επαναληπτικές εξετάσεις στα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων όλων των τύπων Λυκείου διενεργούνται με θέματα που κληρώνονται από την Τράπεζα Θεμάτων είτε ως ενότητες θεμάτων είτε ως αυτοτελή θέματα.

Πέντε ημέρες πριν την έναρξη των προαγωγικών, απολυτήριων και επαναληπτικών εξετάσεων Μαΐου-Ιουνίου 2026/Σεπτεμβρίου 2026 κάθε Λύκειο αναρτά, με ευθύνη του Διευθυντή, το πρόγραμμα των εξετάσεων των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων στο https://draw.iep.edu.gr ή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Θεμάτων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida, Σχολεία-Διευθύνσεις).

Σε περίπτωση τροποποίησης προγραμματισμένης εξέτασης για οποιονδήποτε λόγο ή σε περίπτωση εξέτασης μαθητών που για λόγους ασθένειας δεν προσήλθαν στις προγραμματισμένες εξετάσεις, ενημερώνεται σχετικά η οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και καθορίζεται από το σχολείο νέα ημερομηνία εξέτασης, σύμφωνα με τα παραπάνω, αναρτώντας το επικαιροποιημένο πρόγραμμα εξετάσεων στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Θεμάτων.

Την ημέρα κάθε προγραμματισμένης εξέτασης ο Διευθυντής και ο οικείος ή οι οικείοι διδάσκοντες, κληρώνουν άπαξ από την Τράπεζα Θεμάτων τα θέματα για τα προς εξέταση μαθήματα (έως δύο ώρες προ της ενάρξεως της εξέτασης για όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα και τρεις ώρες για τα μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας/Αρχαίων Ελληνικών, των Αγγλικών και της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας/Νέων Ελληνικών, καθώς και για τα μαθήματα Σχεδιαστικού Περιεχομένου).

Η κλήρωση διενεργείται ως εξής:

α) Είσοδος της σχολικής μονάδας στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Θεμάτων με τη χρήση των κωδικών που διαθέτει στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) ή μέσω κωδικών Taxisnet του Διευθυντή ή του αναπληρωτή Διευθυντή του σχολείου.

β) Επιλογή : «Σχολικό έτος», «Εξεταστική περίοδος», «Τάξη» και «Μάθημα».

γ) Επιλογή: «Δημιουργία κλήρωσης». Ανάλογα με το εξεταζόμενο μάθημα κληρώνονται με τυχαία επιλογή τρεις (3) ενότητες θεμάτων ή έξι (6) θέματα από τα οποία τρία (3) για το 2ο και τρία (3) για το 4ο ερώτημα. Για το μάθημα της Ιστορίας κληρώνονται, αντίστοιχα, τρία (3) θέματα για το 1ο και τρία (3) για το 3ο ερώτημα.

δ) Οι διδάσκοντες επιλέγουν από τα κληρωθέντα μία ενότητα θεμάτων ή ένα θέμα για το 2ο και ένα θέμα για το 4ο (εκτός του μαθήματος της Ιστορίας στο οποίο επιλέγουν ένα θέμα για το 1ο και ένα θέμα για το 3ο) στα οποία θα εξεταστούν οι μαθητές. Στη συνέχεια, με ευθύνη του Διευθυντή ή του αναπληρωτή Διευθυντή, καταχωρίζουν την επιλογή τους, στην πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων.

Κατά τη διαδικασία αυτή, οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων και την εν γένει λειτουργία της σχολικής μονάδας κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά.

Στις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις κατατακτήριες εξετάσεις, τα θέματα των προφορικών εξετάσεων καταρτίζονται από τους οικείους διδάσκοντες. Οι γραπτές εξετάσεις για τα μαθήματα της Ομάδας Α΄ διεξάγονται σύμφωνα με τη διαδικασία των προαγωγικών ή απολυτήριων εξετάσεων. Οι μαθητές και οι μαθήτριες εξετάζονται στην ίδια εξεταστέα ύλη και στα ίδια θέματα με τους υπόλοιπους μαθητές (άρθρα 113 και 136 του ν. 4610/2019).

Εάν, εκ παραδρομής, γίνει κλήρωση σε λάθος μάθημα:

Ο Διευθυντής ή ο αναπληρωτής Διευθυντής καταχωρίζει σε συγκεκριμένη φόρμα της Τράπεζας Θεμάτων αιτιολογημένο αίτημα εκ νέου κλήρωσης στο μάθημα αυτό. Στη συνέχεια επιλέγει «Αποστολή». Το αίτημα διαβιβάζεται, μέσω της πλατφόρμας της Τράπεζας Θεμάτων, στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού προχωρήσει σε σχετικό έλεγχο, δίνει τη δυνατότητα στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα εκ νέου κλήρωσης.

Σε περίπτωση που για τεχνικούς λόγους σε κάποιο Λύκειο δεν καταστεί δυνατή η κλήρωση των θεμάτων, ενημερώνεται ο οικείος Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η σχετική κλήρωση πραγματοποιείται στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα θέματα αποστέλλονται στο σχολείο με τον προσφορότερο τρόπο.

Τη γενικότερη ευθύνη για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων (παροχή οδηγιών, υποστήριξη κ.ά.) και την αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων που προκύπτουν στις σχολικές μονάδες ευθύνης του, έχει ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Για το σκοπό αυτό ορίζεται σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπάλληλος/-οι ως υπεύθυνος/-οι των διαδικασιών κλήρωσης της Τράπεζας Θεμάτων.

Τα σχολεία και οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι των ΔΔΕ μπορούν από 11/05/2026-12/05/2026 να κάνουν δοκιμαστικές κληρώσεις και αιτήματα.

