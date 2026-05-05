Αντίστροφη μέτρηση για την τελευταία σχολική αργία για το 2025-2026.

Μετά και την αργία της Πρωτομαγιάς που ήταν και τριήμερο για φέτος οι μαθητές αδημονούν για τον εορτασμό του Αγίου Πνεύματος, το τελευταίο τριήμερο για την σχολική χρονιά 2025-2026. Παραδοσιακά ο εορτασμός του Αγίου Πνεύματος είναι σχολική αργία και συνδέεται άμεσα με το Πάσχα καθώς «πέφτει» πάντα 50 μέρες μετά την Κυριακή του Πάσχα, ημέρα Δευτέρα, δημιουργώντας ένα καλοκαιρινό κατά βάση τριήμερο. Φέτος θα το γιορτάσουμε την Δευτέρα 1η Ιουνίου με τους μαθητές να υποδέχονται την πρώτη μέρα του Ιουνίου με κλειστά σχολεία. Μάλιστα λόγω της αργίας αναπροσαρμόζεται και το πρόγραμμα των Πανελληνίων 2026 με τους μαθητές των ΓΕΛ να μην δίνουν μάθημα την Δευτέρα 1η του μήνα αλλά την αμέσως επόμενη μέρα ήτοι την Τρίτη 2 Ιούνη.

Τι γιορτάζουμε του Αγίου Πνεύματος

Το Άγιο Πνεύμα αποτελεί με τον Πατέρα και τον Υιό τον Τριαδικό Θεό του Χριστιανισμού. Είναι ομοούσιο και ομότιμο προς τα δύο άλλα πρόσωπα και διακρίνεται από αυτά κατά την υπόσταση («Μονάς εν τριάδι και τριάς εν μονάδι»). Το Σύμβολο της Πίστεως Νικαίας – Κωνσταντινουπόλεως (381), γνωστότερο ως «Πιστεύω», ορίζει ότι το Άγιο Πνεύμα είναι κύριο και ζωοποιό, συνδοξάζεται και συμπροσκυνείται με τον Πατέρα και τον Υιό και εκπορεύεται από τον Πατέρα («… Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το κύριον, το ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών…»). Η Ορθόδοξη Εκκλησία επιτρέπει την απεικόνιση του Αγίου Πνεύματος μόνο σε δύο περιπτώσεις: Ως περιστερά στην απεικόνιση των Θεοφανείων και ως πύρινη γλώσσα στην απεικόνιση της Πεντηκοστής.