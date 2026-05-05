Ο ΑΝΤ1 την Πέμπτη 7 Μαΐου στις 22:00 φιλοξενεί ζωντανά από τo «Villa Park», τη δεύτερη μάχη για τα ημιτελικά του UEFA Europa League ανάμεσα στην Άστον Βίλα και τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Η μεγάλη ρεβάνς των δύο μονομάχων θα αναδείξει νικητή που θα κερδίσει μία θέση στον μεγάλο τελικό της Κωνσταντινούπολης. Ο πρώτος αγώνας μπορεί να έδωσε ένα μικρό προβάδισμα στη Νότιγχαμ Φόρεστ, μετά τη νίκη της με 1-0 χάρη στο εύστοχο πέναλτι του Κρις Γουντ, όμως, η πρόκριση παραμένει ανοιχτή για τους δύο διεκδικητές, με την Άστον Βίλα να έχει ως σύμμαχο το κοινό της αγωνιζόμενης στην έδρα της.

Ο πρώτος ημιτελικός ήταν ένα κλειστό παιχνίδι με χαμηλό ρυθμό και λίγες ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες, κάτι που δούλεψε υπέρ της Φόρεστ, καθώς κατάφερε να περιορίσει τα επιθετικά ατού των «χωριατών» και να μην απειληθεί. Η ομάδα του Βίτορ Περέιρα διανύει περίοδο φόρμας και αυτό αποτυπώνεται και στα αποτελέσματά της, την ώρα που παράλληλα με τη μάχη για πρόκριση στον ευρωπαϊκό τελικό, παλεύει και για την εξασφάλιση της παραμονής της στην Premier League. Στον αντίποδα, η ομάδα του Ουνάι Έμερι μετράει τρεις διαδοχικές ήττες σε Ευρώπη και Αγγλία, δείχνοντας αρκετά επιβαρυμένη από το απαιτητικό πρόγραμμα και τους συνεχείς αγώνες.

Ο ημιτελικός, όμως, είναι ένα ξεχωριστό παιχνίδι και για τους δύο αντιπάλους και το μόνο σίγουρο είναι ότι κανένας δεν θα εγκαταλείψει την προσπάθεια να βρεθεί στο «Besiktas Park» της Κωνσταντινούπολης.

Στην περιγραφή της αναμέτρησης, η οποία εκτός από τον ΑΝΤ1 θα προβληθεί ταυτόχρονα στο antenna.gr/football και στο ΑΝΤ1+ θα είναι οι απεσταλμένοι του ΑΝΤ1 στο Μπέρμιγχαμ, Μανώλης Σφακάκης και Δημοσθένης Γεωργακόπουλος.

Οι τηλεθεατές θα έχουν τη δυνατότητα να μπουν στο κλίμα του ματς με την Pre-Game εκπομπή που θα μεταδοθεί στις 21:30 στον ΑΝΤ1 και στο antenna.gr/football σε απευθείας σύνδεση με τo «Villa Park», και να παρακολουθήσουν δηλώσεις από παίκτες και προπονητές των δύο αντιπάλων, αλλά και όλο το ρεπορτάζ λίγο πριν την σέντρα του αγώνα.

Στις 24:00, αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης, έρχεται στον ΑΝΤ1 η εκπομπή «The Football Show», με δηλώσεις των πρωταγωνιστών στην κάμερα του ΑΝΤ1 και όλο το ρεπορτάζ ζωντανά από το Μπέρμιγχαμ. Η Αριάνα Παπαγιάννη και ο Γρηγόρης Ατρείδης θα έχουν μαζί τους στο στούντιο τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο, για τον σχολιασμό και την ανάλυση του αγώνα, ενώ καλεσμένος στο στούντιο της εκπομπής θα είναι και ο Πρωταθλητής Ευρώπης του 2004, Νίκος Νταμπίζας. Ακόμα, θα παρακολουθήσουμε όλα τα γκολ της βραδιάς από τους αγώνες των ημιτελικών σε UEFA Europa League και UEFA Conference League.

Τη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπών και μεταδόσεων έχει μία έμπειρη και δυναμική ομάδα που αποτελείται από τους: Γιώργο Τριανταφυλλίδη, Λίτσα Ιωάννου, Μανώλη Μανή, Αλέξανδρο Ξενικάκη, Γρηγόρη Ατρείδη, Γιώργο Σπανουδάκη, Βασίλη Πλακογιάννη, Μιχάλη Τσίγκρη, Θωμά Μίχο, Γιώργο Ανανίδα, Τερέζα Κουίκ και Βασίλη Παπαδόπουλο.