Ο 52χρονος στον Βόλο, πατέρας δύο παιδιών, καταδικάστηκε για επικίνδυνη οδήγηση.

Χειροπέδες σε έναν 52χρονο πέρασαν αστυνομικοί στον Βόλο το βράδυ της Κυριακής (03/05), έπειτα από καταδίωξη με άνδρες της ΟΠΚΕ.

Ο 52χρονος, ο οποίος κατηγορήθηκε για επικίνδυνη οδήγηση και κατοχή ναρκωτικών, κρίθηκε ένοχος από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου και καταδικάστικε σε ποινή φυλάκισης 15 μηνών και 15 ημερών, με την έφεση να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα.

Όπως μεταδίδει το magnesianews.gr, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ που βρισκόντουσαν σε περιπολία στη συνοικία της Νεάπολης εντόπισαν το όχημα και το προσέγγισαν. Στη θέα των αστυνομικών, ο 52χρονος ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη.

Σύμφωνα με την κατάθεση του αστυνομικού, ο 52χρονος κινήθηκε αντίθετα σε δύο μονόδρομους και παραβίασε το όριο ταχύτητας. Οι αστυνομικοί σταμάτησαν την καταδίωξη προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν ατύχημα και τελικά εντόπισαν το όχημα σταθμευμένο 300 μέτρα μακριά. Σε έλεγχο που ακολούθησε, βρέθηκε μικροποσότητα κοκαϊνης, η οποία δήλωσε ότι ήταν για προσωπική χρήση.

«Όλα έγιναν από αμέλεια»

Ο κατηγορούμενος στην απολογία του υποστήριξε πως όλα συνέβησαν από αμέλεια. Ανέφερε ότι πανικοβλήθηκε όταν αντιλήφθηκε ένα αυτοκίνητο να πλησιάζει γρήγορα από πίσω του, τόνισε πως δεν επιδιώκει να δικαιολογηθεί, ζήτησε συγγνώμη και επισήμανε ότι είναι πατέρας δύο παιδιών.

Παραδέχτηκε επίσης ότι ως ελεύθερος επαγγελματίας έκανε λάθος, σημειώνοντας πως συνελήφθη, παρέμεινε κρατούμενος για δύο ημέρες, κατέβαλε πρόστιμο 600 ευρώ και του αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης, ενώ δήλωσε ψυχολογικά επιβαρυμένος και χωρίς να έχει εργαστεί αυτές τις ημέρες.

Σε ό,τι αφορά τη χρήση ναρκωτικών ουσιών, παραδέχτηκε ότι κάνει περιστασιακή χρήση. Η εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή του και για τις δύο κατηγορίες, με το δικαστήριο να του επιβάλλει συνολική ποινή φυλάκισης 15 μηνών και 15 ημερών, με χρηματική εξαγορά προς 10 ευρώ ημερησίως. Ωστόσο, άσκησε έφεση, με αποτέλεσμα να μην καταβάλει άμεσα το ποσό.