Το 16ο Συνέδριο της ΝΔ θα διεξαχθεί από 15 έως 17 Μαΐου.

Τον Κώστα Καραμανλή επισκέφθηκε σήμερα η Ντόρα Μπακογιάννη, σε μια προσπάθεια, όπως μαθαίνουμε, να τον πείσει να παρευρεθεί στο Συνέδριο της ΝΔ.

Όμως η κα Μπακογιάννη, και παρά τις άριστες σχέσεις τους, δεν κατάφερε να αλλάξει την απόφαση του πρώην πρωθυπουργού με αποτέλεσμα να εισπράξει ένα μεγάλο «όχι».

Σημειώνεται ότι όπως έγραφε ο Βασίλης Σκουρής και τα «Παιχνίδια Εξουσίας» στις 3/5/26, «...οι όποιες προσπάθειες έγιναν ή πρόκειται να γίνουν στο παρασκήνιο τόσο για να μεταβεί στο Συνέδριο της ΝΔ ο Κώστας Καραμανλής όσο και -πολύ περισσότερο- για το να κάνει δήλωση θετική για τον Κυριάκο Μητσοτάκη έπεσαν (και πέφτουν) στον ...κουβά!».

Λ.Ι