Τελική ευθεία για την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων - Πότε οι ανακοινώσεις των προσωρινών αποτελεσμάτων.

Εντός της εβδομάδας αναμένεται εκτός απροόπτου να ανακοινωθούν από τη ΔΥΠΑ τα προσωρινά αποτελέσματα του Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027, σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews. Με την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων θα ξεκινήσουν και οι ενστάσεις.

Αυτη τη στιγμή για τους συμμετέχοντες που κατόπιν του ελέγχου προκύπτει ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος αποκλεισμού, εφαρμόζεται διαδικασία μοριοδότησης από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Δ.ΥΠ.Α, στην οποία θα στηριχθεί η επιλογή τους ή μη για την επιδότηση της διαμονής τους σε τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκής μετακίνησης.

Η επιλογή ενός δικαιούχου συνεπάγεται την επιλογή των ωφελούμενων μελών του – εφόσον αποδεδειγμένα πληρούν τις προϋποθέσεις και την έκδοση Επιταγών Κοινωνικού Τουρισμού, μέσω των οποίων θα γίνει η επιδότηση.

Από τη διαδικασία μοριοδότησης εξαιρούνται οι υποψήφιοι που έχουν την ιδιότητα του πολυτέκνου γονέα, όπως αυτή αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά του. Σημειώνεται ότι η πολυτεκνική ιδιότητα αφορά μόνο στους γονείς και όχι σε δικαιούχους που έχουν την πολυτεκνική ιδιότητα ως τέκνα πολύτεκνων οικογενειών. Σε περιπτώσεις τέκνων με την ιδιότητα πολυτέκνου λόγω γονέων πολυτέκνων, οι αιτήσεις τους αξιολογούνται ως δικαιούχων και μετά την εξακρίβωση της πλήρωσης προϋποθέσεων συμμετοχής ακολουθείται για αυτές η διαδικασία μοριοδότησης.

Προσωρινό Μητρώο

Στο προσωρινό Μητρώο αναγράφονται:

οι Κωδικοί Αριθμοί Αίτησης όλων των δικαιούχων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου τους (ΑΦΜ) και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής τους (ΑΜΚΑ),

τα μόρια των δικαιούχων για καθένα από τα κριτήρια επιλογής, η συνολική μοριοδότηση και η σειρά κατάταξής τους,

τα αρχικά και τελικά γράμματα του ονοματεπώνυμου και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) των ωφελουμένων μελών ανά δικαιούχο,

η ένδειξη για την έκδοση ή μη Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού για κάθε επιλεγόμενο δικαιούχο και για κάθε ωφελούμενο αυτού που πληροί τις προϋποθέσεις.

Δικαιούχοι των Μητρώων για τους οποίους δεν υπάρχει ένδειξη Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού δεν έχουν επιλεγεί για την επιδότηση της διαμονής και ακτοπλοϊκής μετακίνησής τους. Στην περίπτωση που για το ίδιο παιδί έχει υποβληθεί αποδεκτή αίτηση και από τους δύο γονείς, μετά τη διαδικασία μοριοδότησης το παιδί θα αποδίδεται ως ωφελούμενο στον γονέα με την υψηλότερη μοριοδότηση.

Το προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελουμένων και οι προσωρινοί Πίνακες Αποκλειομένων αναρτώνται στον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α.

Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της διαδικασίας με δική τους φροντίδα από τον ιστότοπο και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες/εφαρμογές της Δ.ΥΠ.Α.

Οι συμμετέχοντες που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ μία και μόνο ένσταση κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού

Μητρώου και των προσωρινών Πινάκων Αποκλειομένων εντός προθεσμίας που θα ορισθεί με απόφαση του Διοικητή και θα ανακοινωθεί στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ.

Ενστάσεις

Οι συμμετέχοντες που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση προκειμένου να αξιολογηθεί σωστά η ένστασή τους οφείλουν:

να αναφέρουν σαφώς τον λόγο της ένστασης και σε συνάφεια με τον λόγο απόρριψης (π.χ. εσφαλμένη μοριοδότηση, πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής κ.ο.κ) και

να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας στην ένστασή τους με ηλεκτρονική σάρωση δικαιολογητικά αποδεικτικά αυτών.

Η επισύναψη δικαιολογητικών απαιτείται σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν αφορά σε αυτεπαγγέλτως αναζητηθέντα στοιχεία, όπως αυτά του εισοδήματος.

Προϋποθέσεις

Ως οικογενειακό εισόδημα νοείται το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, του φορολογικού έτους 2024.

Ανήλικα είναι όλα τα τέκνα της οικογένειας που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (26.04.2026).

Κρίσιμος χρόνος της συνδρομής της ιδιότητας ΑμεΑ και της μονογονεϊκότητας είναι η ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων (26.04.2026).

Επιλεγόμενοι για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι οι πολύτεκνοι γονείς που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και εκείνοι οι δικαιούχοι που κατά τη διαδικασία της μοριοδότησης συγκεντρώνουν τη μέγιστη βαθμολογία, μέχρι της πληρώσεως του αριθμού των 300.000 αθροιστικά με τους ωφελουμένους τους. Υπέρβαση του ορίου αυτού είναι δυνατή προκειμένου να συμπεριληφθούν όλοι οι ωφελούμενοι του τελευταίου επιλεγόμενου δικαιούχου.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία, προηγείται ο δικαιούχος που συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια στο 1ο κριτήριο κατάταξης και, αν αυτά συμπίπτουν, στα επόμενα κατά σειρά κριτήρια.

Αν και πάλι παρουσιάζεται ισοβαθμία, το εισόδημα φορολογικού έτους 2024 υποδιαιρείται σε μειούμενες ανά 1.500 € κλίμακες και προηγείται ο δικαιούχος που εντάσσεται στην χαμηλότερη εισοδηματική κλίμακα. Για όσους εξακολουθούν να ισοβαθμούν και μετά την εξάντληση των εισοδηματικών αυτών κλιμάκων εφαρμόζεται διαδικασία σύγκρισης ημερών ασφάλισης ή και ημερολογιακών ημερών ανεργίας κατά το προηγούμενο 12μηνο από την ημερομηνία λήξεως της υποβολής αιτήσεως (και ανά 12μήνο στα προηγούμενα έτη μέχρι εξαντλήσεως όλων των περιπτώσεων ισοβαθμίας) με πρώτους σε σειρά αυτούς που συμπληρώνουν τον μεγαλύτερο αθροιστικά αριθμό.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των δικαιούχων που υπέβαλαν αίτηση αθροιστικά με τους ωφελούμενους που έχουν δηλωθεί δεν υπερβαίνει τον προβλεπόμενο αριθμό δεν θα εφαρμοστεί αυτονόητα η διαδικασία μοριοδότησης.

Στις περιπτώσεις συζύγων που και οι δύο είναι δικαιούχοι της παροχής, η επιλογή του ενός θα εξασφαλίζει και την επιλογή του άλλου εφόσον έχει υποβληθεί αίτηση ή αιτήσεις.