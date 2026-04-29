Ενδεχόμενο παράτασης μίας ακόμη ημέρας εξετάζεται από τη ΔΥΠΑ για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026–2027, σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews. Η αυξημένη προσέλευση και ο μεγάλος όγκος αιτήσεων καθώς οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις 180.000 και οι επιταγές τις 300.000 οδηγεί σε σκέψεις για νέα παράταση προκειμένου όλοι να υποβάλουν αιτήσεις.

Ωστόσο, με τα έως τώρα δεδομένα, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει αύριο, Τετάρτη 29 Απριλίου, στις 23:59, με χιλιάδες ενδιαφερόμενους να βρίσκονται σε «αγώνα δρόμου» για να εξασφαλίσουν μία από τις 300.000 επιταγές (vouchers).

Το πρόγραμμα, που τα τελευταία χρόνια καταγράφει σταθερά αυξημένη συμμετοχή, ξεκινά φέτος νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, στις 18 Μαΐου 2026, και θα διαρκέσει συνολικά 13 μήνες, καλύπτοντας ουσιαστικά δύο τουριστικές περιόδους. Με προϋπολογισμό που αγγίζει τα 50 εκατομμύρια ευρώ, δίνει τη δυνατότητα σε δικαιούχους και τις οικογένειές τους να πραγματοποιήσουν οικονομικές έως και πλήρως επιδοτούμενες διακοπές.

Η επιταγή κοινωνικού τουρισμού αντιστοιχεί σε έναν μοναδικό αριθμό για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο και μπορεί να εξαργυρωθεί σε τουριστικά καταλύματα που συμμετέχουν στο Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ. Στην πλειονότητα των προορισμών, καλύπτονται έως έξι διανυκτερεύσεις με χαμηλή ιδιωτική συμμετοχή, καθιστώντας το πρόγραμμα ιδιαίτερα προσιτό για τα νοικοκυριά με περιορισμένο εισόδημα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και φέτος σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας, με αυξημένες παροχές. Στα νησιά Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κως, Σάμος και Ρόδος, οι δικαιούχοι μπορούν να απολαύσουν έως δέκα διανυκτερεύσεις χωρίς καμία ιδιωτική συμμετοχή. Ακόμη πιο ενισχυμένη είναι η στήριξη για περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, όπως η Βόρεια Εύβοια, ο Έβρος και η Θεσσαλία (εκτός Σποράδων), όπου προσφέρονται έως και δώδεκα δωρεάν διανυκτερεύσεις.

Επιδότηση μετακίνησης

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και επιδότηση μετακίνησης, καθώς τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια καλύπτονται σε μεγάλο ποσοστό. Οι δικαιούχοι καταβάλλουν μόλις το 25% της τιμής, ενώ για τα άτομα με αναπηρία τα εισιτήρια διατίθενται δωρεάν. Παράλληλα, προβλέπεται αυξημένη επιδότηση κατά 20% για τον Αύγουστο, καθώς και για τις περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα, ενώ για τις πληγείσες περιοχές η ενίσχυση αυτή ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα που έχουν καταβάλει εισφορές υπέρ ανεργίας, καθώς και άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ για τουλάχιστον τρεις μήνες. Τα εισοδηματικά κριτήρια παραμένουν βασικός άξονας επιλογής, με ανώτατο όριο τις 16.000 ευρώ για άγαμους, τις 24.000 ευρώ για έγγαμους (με προσαύξηση ανά παιδί) και τις 29.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες.

Η επιλογή γίνεται μέσω μοριοδότησης με κοινωνικά και αντικειμενικά κριτήρια, όπως το εισόδημα, ο αριθμός των παιδιών, η ύπαρξη αναπηρίας και η προηγούμενη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Φέτος, οι πολύτεκνοι εντάσσονται απευθείας, χωρίς μοριοδότηση, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

Αντίθετα, εκτός προγράμματος μένουν όσοι έχουν ήδη επιλεγεί σε πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού άλλου φορέα για την ίδια περίοδο, καθώς και όσοι έλαβαν επιταγή στο πρόγραμμα 2025–2026, με εξαίρεση τα άτομα με αναπηρία και τις πολύτεκνες οικογένειες.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr, στη διαδρομή «Εργασία και Ασφάλιση» → «Αποζημιώσεις και Παροχές» → «Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ)», με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.