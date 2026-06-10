Οι δύο επόμενες ταινίες της Έμα Στόουν δεν θα είναι με τον Γιώργο Λάνθιμο, ο οποίος θέλει να κάνει ένα διάλειμμα από τον κινηματογράφο.

Το δημιουργικό δίδυμο Ντάνιελ Κουάν και Ντάνιελ Σάινερτ (The Daniels), μετά τον οσκαρικό θρίαμβο του «Everything Everywhere All at Once», ετοιμάζει το επόμενο κινηματογραφικό του βήμα για λογαριασμό της Universal Pictures.

Στο, μέχρι στιγμής, άτιτλο πρότζεκτ, έχει ήδη οριστικοποιηθεί η συμμετοχή του Ματ Ντέιμον σε έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του Daniel Richtman (DanielRPK), η Έμα Στόουν βρίσκεται σε συζητήσεις για να ενταχθεί στο καστ. Αν η συμφωνία επιτευχθεί η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός αναμένεται να έχει ένα ιδιαίτερα φορτωμένο καλοκαίρι.

Η παραγωγή της ταινίας αναμένεται να ξεκινήσει τον Αύγουστο και παράλληλα, η Στόουν μέσα στον Ιούνιο ξεκινά γυρίσματα για το «The Catch», μια ρομαντική κομεντί με φόντο το μπέιζμπολ σε σκηνοθεσία του συζύγου της, Ντέιβ ΜακΚάρι και με συμπρωταγωνιστή τον Κρις Πάιν

Το νέο φιλμ των Daniels περιγράφεται ως ένα «υπερηρωικό μπλοκμπάστερ με επίκεντρο την κλιματική αλλαγή», ενώ δημοσίευμα του The Hollywood Reporter πρόσθεσε στην εξίσωση και το στοιχείο του ταξιδιού στον χρόνο.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η ανάπτυξη του σεναρίου διήρκεσε αρκετά χρόνια. Η αφήγηση φέρεται να ξεδιπλώνεται σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους, στη δεκαετία του 1980 και στο σήμερα. Η πλοκή της δεκαετίας του '80 θα επικεντρώνεται σε μια παρέα εφήβων, με τον Ματ Ντέιμον να υποδύεται τον πατέρα ενός από τα παιδιά. Αυτός ο σχεδιασμός εξηγεί και την πρόθεση του στούντιο να επιστρατεύσει ηθοποιούς πρώτης γραμμής για τους ρόλους των γονέων, οι οποίοι παράλληλα μπορούν να στηρίξουν την αισθητική των δύο σκηνοθετών.

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Σύμφωνα με το World of Reel το πρότζεκτ αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα για τη Universal Pictures με τον προϋπολογισμό να φτάνει στα 150 εκατομμύρια δολάρια. Ο Ντάνιελ Κουάν χαρακτήρισε πρόσφατα την ταινία ως μια «διασκεδαστική sci-fi κωμωδία δράσης με μεγάλη καρδιά», έναν προσδιορισμό που παραπέμπει στο ύφος του «Everything Everywhere All at Once».

Η ταινία είχε αρχικά προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει φέτος τον Ιούνιο, ωστόσο πέρυσι αφαιρέθηκε αθόρυβα από το πρόγραμμα της Universal, γεγονός που προκάλεσε ερωτήματα για πιθανές αλλαγές στο δημιουργικό της κομμάτι. Ο Κουάν επιβεβαίωσε τις αναθεωρήσεις, εξηγώντας ότι το σενάριο έπρεπε να τροποποιηθεί για να ανταποκριθεί στις συνεχείς αλλαγές του σύγχρονου κόσμου.

Η ταινία είναι προγραμματισμένη να κάνει πρεμιέρα στις 19 Νοεμβρίου 2027.



Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ