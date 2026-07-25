Το Κίεβο έχει αυξήσει το τελευταίο διάστημα τις επιθέσεις σε στρατηγικούς στόχους εντός της Ρωσίας, με στόχο –όπως υποστηρίζει– την αποδυνάμωση της ρωσικής πολεμικής μηχανής και την άσκηση πίεσης στη Μόσχα ώστε να οδηγηθεί σε διαπραγματεύσεις.

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε νέες επιθέσεις που σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Ουκρανία και τη Ρωσία, καθώς ο πόλεμος εισέρχεται σε ακόμη μία περίοδο έντονης κλιμάκωσης, με τις δύο πλευρές να εντείνουν τις επιχειρήσεις με drones και πλήγματα μεγάλης εμβέλειας.

Η σύγκρουση, που διανύει το πέμπτο καλοκαίρι της, χαρακτηρίζεται πλέον από συχνότερες επιθέσεις βαθιά μέσα στα εδάφη του αντιπάλου, ενώ ο αριθμός των θυμάτων μεταξύ των αμάχων συνεχίζει να αυξάνεται.

Σύμφωνα με πρόσφατη προειδοποίηση του ΟΗΕ, οι απώλειες αμάχων από νεκρούς και τραυματίες αυξήθηκαν κατά 37% το πρώτο εξάμηνο του έτους, γεγονός που καταδεικνύει την ένταση των εχθροπραξιών.

Ουκρανικά drones έπληξαν στόχους στη Ρωσία

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων κατά ρωσικών υποδομών, ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) πραγματοποίησαν επιθέσεις σε περιοχές μακριά από τη γραμμή του μετώπου, μεταξύ άλλων σε διυλιστήριο στη Σιβηρία και στην πόλη Γεκατερίνμπουργκ, στα Ουράλια.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε ότι επίθεση με drone στην πόλη Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών οδηγών της ταχυδρομικής υπηρεσίας.

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Παράλληλα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, δύο ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ρωσικά πλήγματα στη νότια Ουκρανία.

Από την πλευρά της Ρωσίας, τοπικοί αξιωματούχοι ανέφεραν τον θάνατο δύο ανθρώπων στη συνοριακή περιοχή του Μπέλγκοροντ, καθώς και ενός ακόμη ατόμου στο κατεχόμενο τμήμα της περιφέρειας της Χερσώνας.

Αντιπαράθεση για το χτύπημα στη Ζαπορίζια

Ιδιαίτερη ένταση προκαλεί η αναφορά για επίθεση στην κατεχόμενη περιοχή της Ζαπορίζια, όπου ο διορισμένος από τη Μόσχα επικεφαλής της περιοχής, Γεβγκένι Μπαλίτσκι, υποστήριξε ότι ουκρανικό πλήγμα σε χωριό στις ακτές της Αζοφικής Θάλασσας προκάλεσε τον θάνατο 11 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος της επίθεσης ήταν ένα «τουριστικό κατασκηνωτικό συγκρότημα» στο χωριό Κιριλίφκα, περιοχή που πέρασε υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων από τις πρώτες ημέρες της εισβολής.

Η ουκρανική πλευρά δεν έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε επίσημη τοποθέτηση για τις συγκεκριμένες καταγγελίες.

Συνεχίζονται οι επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα και την Αζοφική

Το Κίεβο έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες τις επιχειρήσεις του στην περιοχή της Αζοφικής Θάλασσας, με βασικούς στόχους ρωσικές στρατιωτικές υποδομές και πλοία.

Η νέα σειρά επιθέσεων έρχεται μία ημέρα μετά από αντίστοιχο κύμα χτυπημάτων που κόστισε τη ζωή σε 21 ανθρώπους και στις δύο χώρες, επιβεβαιώνοντας ότι η σύγκρουση παραμένει ιδιαίτερα αιματηρή, παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για αποκλιμάκωση και έναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.