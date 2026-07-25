Οι ναυτιλιακές εταιρείες έχουν ήδη αρχίσει να επανεξετάζουν τα δρομολόγιά τους, με ορισμένα πλοία να αλλάζουν πορεία προκειμένου να αποφύγουν τις επικίνδυνες ζώνες.

Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, με την ένταση να μεταφέρεται πλέον στις κρίσιμες θαλάσσιες οδούς του παγκόσμιου εμπορίου.

Το Στενό του Ορμούζ και η Ερυθρά Θάλασσα βρίσκονται στο επίκεντρο μιας νέας περιόδου αναταραχής, καθώς το Ιράν προχώρησε σε περιορισμούς στη διέλευση πλοίων, ενώ οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων της Σαουδικής Αραβίας.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει πλέον επεκταθεί και στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας. Ύστερα από τετραετή εκεχειρία μεταξύ των Χούθι και της Σαουδικής Αραβίας, η οποία από το 2015 στήριζε την κυβέρνηση της Υεμένης στον πόλεμο κατά των ανταρτών, οι εχθροπραξίες επαναλήφθηκαν στις 13 Ιουλίου.

Η κατάσταση δημιουργεί νέες ανησυχίες για την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας, καθώς από τις συγκεκριμένες θαλάσσιες αρτηρίες διέρχεται σημαντικό μέρος των παγκόσμιων μεταφορών πετρελαίου και εμπορευμάτων.

Περιορισμοί στη διέλευση πλοίων από το Στενό του Ορμούζ

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ιράν προχώρησε στην ανακοπή της πορείας τεσσάρων πλοίων στην περιοχή του Ορμούζ, προκαλώντας νέο κύκλο ανησυχίας στις ναυτιλιακές εταιρείες και στις διεθνείς αγορές. Παράλληλα, καταγράφηκε περιστατικό με δεξαμενόπλοιο στον Κόλπο του Ομάν, γεγονός που ενίσχυσε τους φόβους για περαιτέρω αποσταθεροποίηση της περιοχής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το Στενό του Ορμούζ αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς «διαδρόμους» παγκοσμίως, καθώς μέσω αυτού μεταφέρεται μεγάλο ποσοστό των εξαγωγών πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο. Κάθε απειλή για την ομαλή λειτουργία του μπορεί να προκαλέσει αναταράξεις στις τιμές ενέργειας και στις διεθνείς μεταφορές.

Νέες επιθέσεις των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας

Την ίδια στιγμή, η ένταση κλιμακώνεται και στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν επιθέσεις κατά εγκαταστάσεων της Saudi Aramco σε λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας, μεταξύ άλλων στη Γιζάν και τη Γιανμπού, προκαλώντας νέο συναγερμό στις ενεργειακές υποδομές της χώρας.

Οι επιθέσεις με drones και πυραύλους εντάσσονται σε μια ευρύτερη αντιπαράθεση που έχει επηρεάσει τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή, με τους Χούθι να απειλούν με περαιτέρω περιορισμούς στις θαλάσσιες μεταφορές και να συνδέουν τις κινήσεις τους με τις περιφερειακές εξελίξεις.

Η Σαουδική Αραβία δεν έχει προχωρήσει σε πλήρη δημόσια αποτίμηση των ζημιών, ωστόσο οι επιθέσεις στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις εντείνουν τις ανησυχίες για την προστασία των ενεργειακών υποδομών σε μια ήδη εύθραυστη περιοχή.

Φόβοι για ευρύτερη αποσταθεροποίηση

Οι τελευταίες εξελίξεις έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης μεταξύ του Ιράν, των συμμάχων του στην περιοχή και των χωρών του Κόλπου. Η εμπλοκή τόσο του Ορμούζ όσο και της Ερυθράς Θάλασσας δημιουργεί ένα σύνθετο μέτωπο, καθώς απειλούνται δύο από τις σημαντικότερες θαλάσσιες διαδρομές του πλανήτη.

Αναλυτές εκτιμούν ότι οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση μπορεί να έχει επιπτώσεις όχι μόνο σε στρατιωτικό επίπεδο, αλλά και στην παγκόσμια οικονομία, μέσω της αύξησης του κόστους μεταφοράς, των ασφαλίστρων για τα πλοία και των τιμών ενέργειας.