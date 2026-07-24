Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης του Eurojackpot και ο πίνακας κερδών.

Εβδομήντα εκατομμύρια ευρώ μοίραζε το Eurojackpot στη δεύτερη κλήρωση αυτής της εβδομάδας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή (24/7).

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 4, 6, 8, 17, 22. Τζόκερ είναι οι αριθμοί 7, 10.

Ο πίνακας κερδών του Eurojackpot

Στην αποψινή κλήρωση σημειώθηκε νέο τζακ ποτ. Τρία δελτία κερδίζουν από 760.078,80 ευρώ, στη δεύτερη κατηγορία (5+1). Επίσης, 24 δελτία παίρνουν από 53.581,10 ευρώ στην τρίτη κατηγορία (5).

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Eurojackpot: Πώς γίνεται η εξαργύρωση δελτίου

Υπενθυμίζεται πως το Eurojackpot είναι ευρωπαϊκό παιχνίδι, στο οποίο συμμετέχουν 19 χώρες, ανάμεσά τους η Ελλάδα. Η κλήρωση γίνεται κάθε Τρίτη (21:15) και Παρασκευή (21:00). Οι συμμετοχές για τις κληρώσεις τόσο της Τρίτης, όσο και της Παρασκευής, κλείνουν στις 19:00. Το σύστημα για νέες συμμετοχές και έναρξη πληρωμών ανοίγει στις 23:00.

Η εξαργύρωση ενός δελτίου με κέρδος μέχρι 100.000 ευρώ μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε κατάστημα Allwyn, αλλά και στα γραφεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Για ποσά μεγαλύτερα από 100.000 ευρώ η αίτηση πληρωμής εκδίδεται μόνο στα κεντρικά γραφεία στην Αθήνα, για λόγους προστασίας της ανωνυμίας. Σε περίπτωση που η παρουσία δεν είναι επιθυμητή, η διαδικασία εξαργύρωσης μπορεί να γίνει και με εξουσιοδοτημένο δικηγόρο.