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Ο ερμηνευτής μίλησε για την κατάσταση της υγείας του.

Μέσω ανάρτησής του ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, μίλησε για την κατάσταση της υγείας του και τον λόγο για τον οποίο χρειάστηκε να ακυρώσει ορισμένες από τις καλοκαιρινές του εμφανίσεις.

Όπως έχει γίνει γνωστό ο ερμηνευτής χρειάστηκε να ακυρώσει προγραμματισμένες συναυλίες λόγω κάποιου προβλήματος υγείας.

Στην ανάρτηση που έκανε το βράδυ της Παρασκευής 24 Ιουλίου, εξήγησε ότι χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, με την κατάσταση της υγείας του να εξελίσσεται ομαλά.

Οι γιατροί του ωστόσο τον συμβούλεψαν να αφιερώσει χρόνο στην αποκατάστασή του, με αποτέλεσμα να ακυρώσει ορισμένες συναυλίες.

{https://www.instagram.com/p/DbLwccSiKKt/?hl=el}

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«Σας ευχαριστώ από καρδιάς για το ενδιαφέρον, την κατανόηση και τη διακριτικότητά σας.

Υποβλήθηκα σε επέμβαση χολοκυστεκτομής. Είμαι καλά, αλλά ακολουθώντας τις οδηγίες των γιατρών μου, χρειάζεται να αφιερώσω λίγο περισσότερο χρόνο για την ομαλή αποκατάστασή μου.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους γιατρούς, καθώς και όλο το νοσηλευτικό προσωπικό, για την εξαιρετική φροντίδα και την ανθρώπινη προσέγγισή τους.

Για την ώρα, χρειάζεται να γίνουν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμά μου. Να είστε όλοι καλά και τα λέμε σύντομα από κοντά!».