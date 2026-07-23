Αρχαίο δράμα, κορυφαίες θεατρικές παραγωγές και μεγάλες συναυλίες στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού το φθινόπωρο.

Μετά από μια εξαιρετικά επιτυχημένη πρώτη περίοδο, που συγκέντρωσε χιλιάδες θεατές και φιλοξένησε σημαντικές μουσικές και θεατρικές παραγωγές, το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, που διαχειρίζεται η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, συνεχίζει δυναμικά με ένα πλούσιο φθινοπωρινό πρόγραμμα.

Από τα τέλη Αυγούστου έως τις αρχές Οκτωβρίου, ο εμβληματικός λόφος της Αθήνας φιλοξενεί αρχαίο δράμα, σύγχρονο θέατρο, κορυφαίες συναυλίες και διεθνείς παραγωγές, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως έναν από τους σημαντικότερους ανοιχτούς πολιτιστικούς προορισμούς της χώρας.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Τα βράδια μας στον Λόφο συνεχίζονται.Η μεγάλη ανταπόκριση του κοινού επιβεβαίωσε ότι η πόλη έχει ανάγκη ένα θέατρο ζωντανό, ανοιχτό σε όλες τις μορφές τέχνης και σε όλες τις γενιές. Το φθινόπωρο λοιπόν, επιστρέφουμε με ένα πρόγραμμα υψηλού επιπέδου, που συνδυάζει διαφορετικά καλλιτεχνικά είδη, κορυφαίους Έλληνες δημιουργούς, αλλά και διεθνείς παραγωγές. Το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού συνεχίζει να προσφέρει μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες με φόντο τη φωτισμένη Αθήνα».

Ένα πλούσιο πρόγραμμα με δεκάδες συναυλίες και παραστάσεις από 30 Αυγούστου

Το πρόγραμμα ανοίγει στις 30 Αυγούστου με τις «Βάκχες» του Ευριπίδη, μια διεθνή συμπαραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, του Εθνικού Θεάτρου Βουλγαρίας «Ιβάν Βάζοφ» και του ΚΘΒΕ, με τη ζωντανή μουσική παρουσία των The Tiger Lillies, ενώ την επόμενη ημέρα παρουσιάζεται ο «Κατά φαντασίαν ασθενής» του Μολιέρου.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα κατέχει το αρχαίο δράμα, με τους «Πέρσες» του Αισχύλου, τη «Λυσιστράτη» και την «Ειρήνη» του Αριστοφάνη, τη «Μήδεια» του Ευριπίδη, και την «Αντιγόνη» του Σοφοκλή, ενώ το θεατρικό σκέλος συμπληρώνεται από τον «Υπηρέτη δύο Αφεντάδων» του Κάρλο Γκολντόνι καθώς και την επιτυχημένη κωμωδία, «Μαύρη Σαμπούκα – Iconic».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ανάμεσα στις κορυφαίες στιγμές του προγράμματος ξεχωρίζουν η επιστροφή της Καρυοφυλλιάς Καραμπέτη στο ρόλο της «Μήδειας», σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την ιστορική της ερμηνεία, η διασκευή της «Ειρήνης» από τον Φοίβο Δεληβοριά, καθώς και το «Ταξίδι στο Φως» του Σταύρου Ξαρχάκου με ερμηνευτές τον Γιάννη Κότσιρα και την Ηρώ Σαΐα.

Το μουσικό πρόγραμμα συγκεντρώνει σημαντικούς Έλληνες δημιουργούς και ερμηνευτές, με συναυλίες των Βασίλη Παπακωνσταντίνου, Ιουλίας Καραπατάκη, Γιάννη Χαρούλη, Ευανθίας Ρεμπούτσικα, Αλκίνοου Ιωαννίδη, των Villagers of Ioannina City και Μίλτου Πασχαλίδη, ενώ ιδιαίτερη θέση κατέχει το αφιέρωμα στο έργο του Μίκη Θεοδωράκη, με τον Θοδωρή Φέρρη, την Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης», την Klavdia και τον Άγγελο Θεοδωράκη.

Ιδιαίτερα ισχυρή είναι και η διεθνής παρουσία του φετινού προγράμματος. Ο Jack Savoretti ξεκινά από την Αθήνα την ευρωπαϊκή του περιοδεία, οι The Gathering, με την Anneke van Giersbergen, γιορτάζουν τα 30 χρόνια του εμβληματικού Mandylion, ο Sivert Hoyem επιστρέφει στην Αθήνα με τη χαρακτηριστική βαθιά φωνή του,ενώ ο Γάλλος ερμηνευτής Slimane επιστρέφει στην Αθήνα με την περιοδεία «Ένα πιάνο. Μια φωνή». Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 5 Οκτωβρίου με την «Κασέτα του Μελωδία 99.2», σε ένα μουσικό αφιέρωμα στη δεκαετία του ’90.

Αναλυτικό Πρόγραμμα (Αύγουστος – Οκτώβριος)

Κυριακή 30 Αυγούστου Βάκχες | Σκηνοθεσία: Javor Gardev

Δευτέρα 31 Αυγούστου Ο κατά φαντασίαν ασθενής | Σκηνοθεσία: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέππας

Σεπτέμβριος

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου Πέρσες | Σκηνοθεσία: Χρήστος Θεοδωρίδης

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου Λυσιστράτη | Σκηνοθεσία: Αστέριος Πελτέκης

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου Ταξίδι στο φως | Σταύρος Ξαρχάκος. Ερμηνεύουν: Γιάννης Κότσιρας, Ηρώ Σαΐα

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου Μήδεια | Σκηνοθεσία: Nikita Milivojević

Δευτέρα 7 & Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου Ειρήνη | Σκηνοθεσία: Νίκος Καραθάνος, Διασκευή – Πρωτότυπο Κείμενο – Τραγούδια: Φοίβος Δεληβοριάς

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου Αντιγόνη | Σκηνοθεσία: Θέμης Μουμουλίδης

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου Υπηρέτης δύο αφεντάδων | Σκηνοθεσία: Γιάννης Κακλέας

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου Ιουλία Καραπατάκη

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου Γιάννης Χαρούλης

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου Ευανθία Ρεμπούτσικα

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου Sivert Høyem

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου Villagers of Ioannina City

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου Αλκίνοος Ιωαννίδης

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου Αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη – Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρρης. Συμμετέχουν: Klavdia, Άγγελος Θεοδωράκης

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου Μίλτος Πασχαλίδης

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου Jack Savoretti

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου The Gathering

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου Μαύρη Σαμπούκα – Iconic | Σκηνοθεσία: Τόλης Παπαδημητρίου

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου Slimane

Οκτώβριος

Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Η Κασέτα του Μελωδία 99.2 – Αφιέρωμα στη δεκαετία του ‘90

*Το πρόγραμμα ενδέχεται να εμπλουτιστεί ή/και να τροποποιηθεί.

Πληροφορίες πρόσβασης

Η πρόσβαση στον λόφο του Λυκαβηττού για τις ημέρες και ώρες που διοργανώνονται εκδηλώσεις στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού είναι ελεύθερη για τους πεζούς και για τα δίκυκλα. Οι οδηγοί τους μπορούν να σταθμεύουν στο πάρκινγκ ακολουθώντας τις οδηγίες του προσωπικού. Με σεβασμό προς το περιβάλλον του λόφου και για την αποφυγή της κυκλοφοριακής συμφόρησης στην ευρύτερη περιοχή, η προσέγγιση με αυτοκίνητο στο πάρκινγκ του Θεάτρου επιτρέπεται μόνο σε ΑμεΑ, σε άτομα άνω των 60 ετών, καθώς και στα ταξί για αποβίβαση ή επιβίβαση. Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων παρέχει στους επισκέπτες δωρεάν μεταφορά με shuttle bus, το οποίο πραγματοποιεί κυκλικά δρομολόγια προς το Θέατρο από τις 19:00 έως τις 21:30. Αφετηρία των δρομολογίων είναι η οδός Σαρανταπήχου, στο σημείο όπου ξεκινά η άνοδος των οχημάτων προς το μονοπάτι του Λυκαβηττού, απέναντι από τη Σαρανταπήχου 3. Οι ώρες προσαρμόζονται βάσει των εκδηλώσεων. Μετά το πέρας της εκδήλωσης, το shuttle bus θα εξυπηρετεί την κατάβαση του κοινού από το Θέατρο. Προτεραιότητα θα έχουν ηλικιωμένοι, έγκυες και άνθρωποι με κινητικές ή άλλες δυσκολίες.

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