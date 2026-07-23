Internet έως 2,5 Gbps, με προγράμματα από €17,90/μήνα και δυνατότητα προσθήκης σταθερής τηλεφωνίας με μόλις €4/μήνα.

Το ΔΕΗ Fiber είναι πλέον άμεσα διαθέσιμο σε περισσότερα από 1,3 εκατ. νοικοκυριά πανελλαδικά, ενώ η εμπορική του διάθεση επεκτείνεται συνεχώς σε νέες πόλεις και γειτονιές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά, να ελέγξουν τη διαθεσιμότητα και να δηλώσουν ενδιαφέρον για την υπηρεσία στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ, τηλεφωνικά στο 13870 ή σε επιλεγμένα καταστήματα ΔΕΗ.

Οπτική ίνα μέχρι το σπίτι, από €17,90 τον μήνα, δωρεάν εγκατάσταση και πλέον με δυνατότητα προσθήκης σταθερής τηλεφωνίας

Το ΔΕΗ Fiber διατίθεται σε τρία πρωτοποριακά internet only προγράμματα, σχεδιασμένα για να καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες κάθε νοικοκυριού. Όλα τα προγράμματα βασίζονται σε 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι (FTTH) και προσφέρουν εγγυημένες υπερυψηλές ταχύτητες και προσιτές τιμές για όλους χωρίς ψιλά γράμματα ή κρυφές χρεώσεις.

Τα προγράμματα είναι:

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ΔΕΗ Fiber 500 Mbps: ταχύτητα download 500 Mbps και upload 250 Mbps, με μηνιαία χρέωση €17,90.

ΔΕΗ Fiber 1 Gbps: ταχύτητα download 1 Gbps και upload 500 Mbps, με μηνιαία χρέωση €19,90.

ΔΕΗ Fiber 2,5 Gbps: ταχύτητα download 2,5 Gbps και upload 1,25 Gbps, με μηνιαία χρέωση €52,90.

Παράλληλα, οι συνδρομητές μπορούν να προσθέσουν προαιρετικά υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, διαμορφώνοντας το σχήμα επικοινωνίας που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους: Με 4€ το μήνα μπορούν να προσθέσουν το Add On τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά ενώ με 10€ το μήνα μπορούν να προσθέσουν το Add On Διεθνών Κλήσεων με 1000 λεπτά προς σταθερά σε 35 επιλεγμένους προορισμούς.

Με τρεις ξεκάθαρες επιλογές internet και τη δυνατότητα προσθήκης υπηρεσιών φωνής, το ΔΕΗ Fiber προσφέρει μία ολοκληρωμένη εμπειρία συνδεσιμότητας που συνδυάζει υψηλές ταχύτητες, ευελιξία και ανταγωνιστικές τιμές.

ΔΕΗ FiberGrid: Το δεύτερο μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα

Το δίκτυο 100% οπτικών ινών (FTTH) της ΔΕΗ FiberGrid έχει πλέον φτάσει σε 2,05 εκατ. νοικοκυριά (homes passed), εκ των οποίων πάνω από 1,3 εκατ. είναι ήδη διαθέσιμα για άμεση σύνδεση (ready for service). Η θυγατρική του Ομίλου ΔΕΗ έχει αναπτύξει το δεύτερο μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, καταγράφοντας μία από τις ταχύτερες αναπτύξεις δικτύου FTTH στη χώρα και επεκτείνοντας σταθερά την πρόσβαση σε συνδέσεις υπερυψηλών ταχυτήτων σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Με παρουσία σε περισσότερες από 100 περιοχές (διαθέσιμες και υπό κατασκευή), η ανάπτυξη του δικτύου συνεχίζεται με στόχο να φτάσει τα 3,8 εκατ. νοικοκυριά έως το 2028, ενισχύοντας περαιτέρω τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών FTTH σε νέες πόλεις, δήμους και γειτονιές.

Το δίκτυο της ΔΕΗ FiberGrid βασίζεται σε αρχιτεκτονική 100% οπτικής ίνας από άκρη σε άκρη, υποστηρίζοντας ταχύτητες έως 10 Gbps και προσφέροντας υψηλή αξιοπιστία και δυνατότητα μελλοντικής επεκτασιμότητας ώστε να καλύπτει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες συνδεσιμότητας.

Σε επίπεδο χονδρικής, η ΔΕΗ FiberGrid διαθέτει υπηρεσίες bitstream με ταχύτητες έως 2,5 Gbps, καθώς και υπηρεσίες dark fiber, παρέχοντας στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους τη δυνατότητα να αναπτύσσουν και να προσφέρουν εξατομικευμένες λύσεις στους τελικούς πελάτες τους.