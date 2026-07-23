Το μήνυμα του Γιάννη Παπαμιχαήλ, τριάντα χρόνια από το θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Το συγκινητικό μήνυμα στη μητέρα του.

Μία άκρως συγκινητική ανάρτηση έκανε το πρωί της Πέμπτης 23 Ιουλίου, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ με αφορμή την ολοκλήρωση των τριάντα χρόνων από το θάνατο της μητέρας του, της σπουδαίας Αλίκης Βουγιουκλάκη.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, μέσω ανάρτησής του στο Instagram, μοιράστηκε μία φωτογραφία από ένα καλοκαίρι στον Θεολόγο, στην οποία απεικονίζεται ο ίδιος στην αγκαλιά της μητέρας του.

Την ανάρτησή του τη συνόδευσε με ένα συγκινητικό μήνυμα στο οποίο περιγράφει τις τελευταίες στιγμές που έζησε στο πλευρό της.

Το συγκινητικό μήνυμα του Γιάννη Παπαμιχαήλ στη μητέρα του, Αλίκη Βουγιουκλάκη

«Σαν σήμερα πριν από τριάντα χρόνια, λίγο μετά τις δέκα το πρωί, έκλεισες τα μάτια σου για τελευταία φορά, έγινε μπροστά μου και ενώ το περίμενα συνέχιζα να σου λέω σήκω, ξύπνα μη φεύγεις μη με αφήνεις μόνο. Σήμερα νιώθω πως ήρθε η στιγμή να μοιραστώ για πρώτη φορά αυτή τη στιγμή που κράτησα μόνο μέσα μου όλα αυτά τα χρόνια.

Μάνα, εκείνη η εικόνα δεν έσβησε ποτέ από τη μνήμη μου. Με συνοδεύει κάθε μέρα της ζωής μου και θα με συνοδεύει για πάντα. Τριάντα χρόνια πέρασαν, όμως τίποτα δεν μπορεί να μικρύνει την απουσία σου ούτε την αγάπη που νιώθω για σένα.

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Σήμερα σε θυμάμαι με την ίδια συγκίνηση, σαν να ήταν όλα μόλις χθες. Και τις προάλλες που έψαχνα στο γραφείο μου βρήκα αυτή τη φωτογραφία που είχα ξεχάσει ότι υπήρχε, ήταν οι δικές μας στιγμές που δεν μοιραζόσουν με τα περιοδικά και τους δημοσιογράφους. Σήμερα μοιράζομαι με όλους όσους σε αγαπούν και τους λείπεις αυτή την καλοκαιρινή φωτογραφία μας από τον Θεολόγο.

Ξεκουράσου, κανένας δε σε ξέχασε, ίσα - ίσα έχει γίνει ακόμα περισσότερος ο κόσμος που σε θαυμάζει και σε αγαπάει και ακολουθούν και οι επόμενες γενιές».

{https://www.instagram.com/p/DbIO99escy_/?hl=el}

Η Αλίκη Βουγιουκλάκη έφυγε από τη ζωή στις 23 Ιουλίου του 1996, σε ηλικία 62 ετών, έχοντας δώσει ισχυρή μάχη για την υγεία της. Πίσω της, άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην Τέχνη του θεάτρου και του κινηματογράφου με πολλές από τις ατάκες της να θεωρούνται πλέον διαχρονικές.