«Πρέπει να αναθεωρηθεί το άρθρο 110 που αφορά την αναθεώρηση του ίδιου του Συντάγματος», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Θεόδωρος Σκυλακάκης.

Διαφωνίες «γαλάζιων» βουλευτών με τις προτάσεις της ΝΔ καταγράφονται στην Ολομέλεια, κατά τη συζήτηση για την Συνταγματική Αναθεώρηση, παρόμοιες με τις διαφοροποιήσεις που καταγράφηκαν και κατά την επιτροπή της Βουλής.

Ο Χαράλαμπος Αθανασίου εξέφρασε ξανά την διαφωνία του με τη πρόταση για μία και μόνη εξαετή θητεία του προέδρου της Δημοκρατίας, σημειώνοντας πως «ως έχει, με τις δυο πενταετίες, είναι το καλύτερο σύστημα».

Ο Θεόδωρος Σκυλακάκης από την πλευρά του δεν διατύπωσε διαφωνία αλλά απηύθυνε έκκληση στον πρωθυπουργό για αναθεώρηση του άρθρου 110 του Συντάγματος που ορίζει τις διαδικασίες αναθεώρησης του Καταστατικού Χάρτη της χώρας.

«Πρέπει να αναθεωρηθεί το άρθρο 110 που αφορά την αναθεώρηση του ίδιου του Συντάγματος. Πρέπει να φέρουμε μια διαδικασία που να προβλέπει αναθεώρηση του Συντάγματος χωρίς να απαιτείται η παρέλευση της πενταετίας και με υψηλότερο αριθμό ψήφων, συναίνεσης δηλαδή», τόνισε.

«Κάνω έκκληση στη δική μου παράταξη και τον πρωθυπουργό να αναλάβουν άμεσα την πρωτοβουλία έστω και την τελευταία στιγμή»,πρόσθεσε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ο Γιώργος Βλάχος στάθηκε στην ανάγκη αναθεώρησης του άρθρου 24 για την προστασία του περιβάλλοντος.«Να μην διαπραγματευόμαστε δήθεν ότι προστατεύουμε το περιβάλλον. Πρέπει να είναι ξεκάθαρη η νομοθεσία για το ποιος επιβλέπει τη τήρηση του νόμου», ανέφερε καταγγέλλοντας πως το «άπαξ δάσος, πάντα δάσος» έχει ήδη καταστρατηγηθεί.

Κόντρα Βορίδη - Μάντζου

Την ίδια ώρα κόντρα ξέσπασε μεταξύ του Μάκη Βορίδη και του Δημήτρη Μάντζου για την απόφαση της Χαριλάου Τρικούπη να μην υπερψηφίσει, ακόμη και τα άρθρα τα οποία κρίνει πως χρήζουν αναθεώρησης.

«Η αντίφαση του ΠΑΣΟΚ, που δεν ψηφίζει, δηλώνει «παρών», ενώ συμφωνεί, φανερώνει πολιτική δειλία», είπε ο Μάκης Βορίδης και κάλεσε το ΠΑΣΟΚ να πει «ναι» στις διατάξεις, εφόσον διαμηνύει πως θα βγει πρώτο στην επερχόμενη κάλπη.

«Έαν έχετε αυτοπεποίθηση για το αποτέλεσμα των εκλογών, πείτε στον λαό τις θέσεις σας, αφού θέλετε να είστε εσείς η πλειοψηφία. Δεν λέει ο αρχηγός σας πως θα είστε εσείς το πρώτο κόμμα; Ψηφίστε την αναθεώρηση του άρθρου 16 και στην επόμενη Βουλή το διαμορφώνετε εσείς όπως θέλετε!», σημείωσε.

«Ναι, στόχος μας είναι η πολιτική αλλαγή μέσα από τις εκλογές. Ακόμη και εάν είμαστε εμείς το πρώτο κόμμα, που, ναι, αυτός είναι ο στόχος όλων των κομμάτων που κατεβαίνουν στις εκλογές, κυρίως του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν θέλουμε λευκές επιταγές. Οι πολίτες θα μας πουν πως θα αλλάξουμε το Σύνταγμα και θα αναδείξουν την επόμενη Βουλή», απάντησε ο Δημήτρης Μαντζος.