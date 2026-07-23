Έκανε πίσω η κυβέρνηση μετά τις αντιδράσεις και αποσύρει και επίσημα την διάταξη για το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού - βουλευτή.

Σε κλίμα έντασης και χωρίς να διαφαίνεται συνεννόηση σε οποιοδήποτε θέμα, διεξάγεται από το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής η τριήμερη «μάχη» της Συνταγματικής Αναθεώρησης στην Ολομέλεια.

Ο εισηγητής της ΝΔ Ευριπίδης Στυλιανίδης, κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για άρνηση και ιδεοληψία λέγοντας πως «κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, μην απορείτε για τη δημοσκοπική σας συρρίκνωση, διότι ακόμη και ο Αλέξης Τσίπρας σας... τρολάρει προσχωρώντας γρηγορότερα από εσάς στη θέση μας για τα μη κρατικά - μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια».

«Θαυμάζετε και αγαπάτε τον κύριο Τσίπρα, δεν μας λέτε όμως τι λέει για το άρθρο 16. Κάποιοι μας κοροϊδεύουν με sur mesure διατύπωση πολιτικών απόψεων. Τείνουμε να μοιάζουμε στα πρότυπά μας, ξέρετε…Γι’αυτό να προσέχετε ποιον θαυμάζετε!», απάντησε ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής, κατηγορώντας την ΝΔ πως «κάνει την πάπια» σε μια «αποθέωση της αμφισημίας» με τον όρο «μη κερδοσκοπικά» πανεπιστήμια.

Αποσύρεται το ασυμβίβαστο υπουργού - βουλευτή

Ο Ευριπιδης Στυλιανιδης κατέθεσε την πρόταση απόσυρσής της διάταξης για το ασυμβίβαστο υπουργού-βουλευτή μετά τις εσωκομματικές αντιδράσεις επισημαίνοντας πως η στάση του πρωθυπουργού δείχνει την «ευαισθησία» και το «σεβασμό» στους βουλευτές της παράταξης.

«Μα τι ιδέα ήταν αυτό το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού; Τι περιφρόνηση της Βουλής; Αισθάνθηκε ντροπή ο πρωθυπουργός και το αποσύρει; Όχι! Θα διασυρόταν εάν είχε τεθεί προς ψήφιση, γι'αυτό το αποσύρει», ανέφερε ο Παναγιώτης Δουδωνής.