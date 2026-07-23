Οι εκλογές θα διεξαχθούν με φόντο ανοιχτές δικαστικές υποθέσεις.

Μπορεί ο χρόνος των εκλογών να αποτελεί αποκλειστική προνομία του Πρωθυπουργού και υπουργοί και βουλευτές να μαδάνε τη μαργαρίτα για τα σενάρια εκλογών μετά τη ΔΕΘ ή την Άνοιξη του 2027, ωστόσο η μόνη βεβαιότητα είναι πως αυτές θα διεξαχθούν με φόντο ανοιχτές δικαστικές υποθέσεις, καθώς το Μέγαρο Μαξίμου εισέρχεται εκ νέου σε δικαστικό σπιράλ που απειλεί να επιτείνει έτι περαιτέρω την αίσθηση γενικευμένης και καθετοποιημένης διαφθοράς.

Και αυτό, ενώ το Μέγαρο Μαξίμου με ορίζοντα τη ΔΕΘ επιχειρεί να εκπέμψει μηνύματα πολιτικής σταθερότητας, οικονομικής ευημερίας και στοχευμένων φορολογικών ελαφρύνσεων.

Αποτελεί κοινή παραδοχή πως το μήνυμα που θέλει να εκπέμψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης θολώνει, όταν μέσα σε μία εβδομάδα καλείται να διαχειριστεί:

Την διαφαινόμενη, μετά και την σχετική εισαγγελική πρόταση, παραπομπή ενός Υπουργού του (Τριαντόπουλος) και ενός Περιφερειάρχη του (Αγοραστός) στο Ειδικό Δικαστήριο για το «μπάζωμα» στο σημείο της τραγωδίας των Τεμπών, το οποίο οι ίδιοι οι κυβερνητικοί παράγοντες χψαρακτήριζαν τόσα χρόνια «θεωρία συνωμοσίας» από «ψεκασμένους», σε μία υπόθεση που συνεχίζει να αποτελεί «χαίνουσα πληγή» για τη Νέα Δημοκρατία.

Την άσκηση ποινικών διώξεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε τέσσερις βουλευτές του για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι το φθινόπωρο θα καθίσουν στο σκαμνί του κατηγορουμένου, καθώς και του πρώην προέδρου του Οργανισμού και υποψήφιου ευρωβουλευτή της ΝΔ.

Την παραδοχή Ντίλιαν σε δικαστικό έγγραφο στο Ισραήλ, πως πούλησε το Predator στις ελληνικές κρατικές Αρχές, τέσσερις μήνες πριν ξεκινήσει η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό στις 11 Δεκεμβρίου.

Την αποκάλυψη για επικείμενη άσκηση ποινικών διώξεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο διασπάθισης κοινοτικών πόρων δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης», το οποίο αγγίζει όχι μόνο την κυβέρνηση και το ευρύτερο οικοσύστημα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και δεκάδες γαλάζιους δημάρχους που έχουν συνάψει υπερκοστολογημένες συμβάσεις εκατομμυρίων. Σημειώνεται πως ενδεικτικό της κατάστασης στο εσωτερικό της ΝΔ είναι το γεγονός ότι ο βουλευτής της ΝΔ Γιώργος Βλάχος κατέθεσε ερώτηση στον Πρωθυπουργό για το θέμα!

Την καταγγελία πρώην στελέχους της ΝΔ και Υπουργού Υγείας, Μάριου Σαλμά, κατά του σημερινού Υπουργού Υγείας κ. Γεωργιάδη, για το σκάνδαλο Novartis.

Το πρόβλημα που καλείται να διαχειριστεί η κυβερνώσα παράταξη μπορεί επί της αρχής να φαίνεται δικαστικής φύσης, ωστόσο είναι και βαθιά πολιτικό. Διότι τα αλλεπάλληλα κρούσματα διαφθοράς, διασπάθισης κοινοτικών πόρων και συγκάλυψης εμπεδώνουν ακόμα πιο βαθιά στην κοινή γνώμη την πεποίθηση πως το κράτος δικαίου έχει κακοποιηθεί σε πρωτοφανή βαθμό και η διαφθορά πλέον λειτουργεί συστηματοποιημένα και καθετοποιημένα.

Πεποίθηση που επιβεβαιώνεται από το σύνολο των δημοσκοπήσεων πως αποτελεί πλέον για τους πολίτες το δεύτερο μεγαλύτερο πρόβλημα μετά την ακρίβεια.