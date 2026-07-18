Ο Άδωνις διεμήνυσε πως χωρίς τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό δεν μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση με τη ΝΔ- Νέες απειλές για πολλαπλές κάλπες.

«Παράγοντα αστάθειας» αποτελεί πλέον για τη χώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ακόμα και σε περίπτωση που η ΝΔ αναδειχθεί πρώτη δύναμη στις εκλογές.

1. Θέμα αυτοδυναμίας αυτή τη στιγμή και σύμφωνα με ΟΛΕΣ τις δημοσκοπήσεις που υπήρξαν μια τέτοια προσδοκία από το Μέγαρο Μαξίμου δεν αποτελεί παρά όνειρο θερινής νυκτός.

2. Ακόμα και σε πρώτη που η ΝΔ αναδειχθεί πρώτη δύναμη είναι σχεδόν αδύνατο με τα σημερινά δεδομένα να συγκροτήσει κυβέρνηση. Και αυτό γιατί η ΝΔ είναι -για να παραφράσουμε τον αείμνηστο Χρήστο Σαρτζετάκη- ...«κόμμα ανάδελφο». Κανένα κόμμα αυτή τη στιγμή δεν αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί της και η ίδια δεν δείχνει να έχει δυνατότητες χωρίς μεγάλο πολιτικό κόστος να συνεργαστεί με κάποιο άλλο κόμμα.

3. Από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ έλαβε συνεδριακή απόφαση να μην συμμετάσχει σε κυβερνητική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία το νυν κυβερνών κόμμα θέλει τουλάχιστον δυο κόμματα για συγκρότηση κυβέρνησης ή ένα κόμμα και ...αποστασία βουλευτών από άλλα κόμματα- πρόθυμοι πάντα θα υπάρξουν ή θα «εξευρεθούν»!

4. Κανένα όμως από τα κόμματα που θα θελήσει να συνεργαστεί με τη ΝΔ δεν μπορεί να δεχθεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό! Όρος για τη συνεργασία με τη ΝΔ, αν βρεθεί κόμμα που θα το συμφωνήσει θα είναι «με άλλο πρόσωπο πρωθυπουργό και όχι τον Μητσοτάκη»! Και επειδή ο πρωθυπουργός θα είναι από το πρώτο κόμμα είναι φανερό πως θα πρόκειται για κάποιον από τους «δελφίνους» της ΝΔ.

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5. Ο Άδωνις Γεωργιάδης προσπάθησε «να κάψει» το ενδεχόμενο, αλλά με συνέντευξή του στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών έθεσε το θέμα στο τραπέζι, «μπερδεύοντας» μάλιστα και τον Αντώνη Σαμαρά. Ο αντιπρόεδρος του κόμματος και υπουργός Υγείας είπε συγκεκριμένα πως η ΝΔ θα μπορούσε να συνεργαστεί μετεκλογικά με το κόμμα Σαμαρά αν ο Μεσσήνιος δεν έθετε ως προϋπόθεση να μην είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός.

6. Ο υπουργός Υγείας επιχειρώντας όμως να κάψει το σενάριο «συνεργασία με το κόμμα Σαμαρά αρκεί πρωθυπουργός να είναι ο Μητσοτάκης» πέτυχε να βάλει στο τραπέζι δυο θέματα: Πρώτον, ότι η ΝΔ μπορεί να προχωρήσει σε συνεργασία (αλήθεια με ποιες θέσεις;) με το κόμμα Σαμαρά. Και δεύτερον, ότι υπάρχει θέμα με το ποιος θα είναι πρωθυπουργός σε κυβέρνηση συνεργασίας- Και τα δυο, αν κρίνουμε από την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη μάλλον ενόχλησαν το Μαξίμου.

7. Ο Αντ. Σαμαράς αποκλείεται να μην θέσει θέμα συνεργασίας με τη ΝΔ χωρίς τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Γεγονός που θα δυσκολέψει περαιτέρω τον νυν πρωθυπουργό σε τυχόν δεύτερες εκλογές.

8. Ο πρωθυπουργός έθεσε πρόσφατα ως στόχο της ΝΔ στις εκλογές την «αυτοδυναμία από τις πρώτες εκλογές», αποκλείοντας κάθε συνεργασία αλλά (πώς γίνεται αυτό δεν ξέρουμε) και δεύτερες εκλογές! Προφανώς σε μια προσπάθεια προκειμένου να μην επικρατήσει η «χαλαρή ψήφος» και ένα κλίμα ευρωεκλογών που θα φέρει τα ποσοστά της ΝΔ ακόμα χαλαρότερα στην κάλπη. Ήδη όμως τα στελέχη της ΝΔ (πχ Άδωνις Γεωργιάδης, Στέλιος Πέτσας κοκ) μιλούν για διπλές, τριπλές έως και ...πενταπλές κάλπες, προφανώς σε μια δόση υπερβολής.

9. Κυβέρνηση συνεργασίας χωρίς πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη, κατά κοινή ομολογία θα σημαίνει και την αρχή του πολιτικού τέλους του νυν πρωθυπουργού! Με το «καλημέρα» θα έχουμε την κινητοποίηση των «δελφίνων» για την επόμενη μέρα.

10. Ο Κ. Μητσοτάκης, λοιπόν, ακόμα και αν η ΝΔ κατορθώσει να βγει πρώτη δύναμη στις εκλογές, θα έχει μεταβληθεί από παράγοντας σταθερότητας σε παράγοντα αστάθειας!

(Το κείμενο δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Στο Καρφί» που κυκλοφορεί από το πρωί του Σαββάτου)