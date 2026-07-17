Η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι από την 1η Ιανουαρίου 2027 τα υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα δικαιούνται μερική απαλλαγή 50% από το προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης, χωρίς πλέον η έκπτωση να διαφοροποιείται ανάλογα με την εκπεμπόμενη μάζα CO2.

Νέο τοπίο στη φορολογική μεταχείριση των υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων διαμορφώνεται από την 1η Ιανουαρίου 2027, καθώς η απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης περιορίζεται στο 50%, ανεξάρτητα από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Τις σχετικές οδηγίες για την εφαρμογή των νέων διατάξεων του ν. 5313/2026 παρέχει εγκύκλιος της ΑΑΔΕ, η οποία αφορά επιχειρήσεις και πολίτες που παραλαμβάνουν οχήματα από τρίτες χώρες ή άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές.

Τι προβλέπει η εγκύκλιος

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι από την 1η Ιανουαρίου 2027 τα υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα δικαιούνται μερική απαλλαγή 50% από το προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης, χωρίς πλέον η έκπτωση να διαφοροποιείται ανάλογα με την εκπεμπόμενη μάζα CO2. Η αλλαγή προκύπτει από το άρθρο 10 του ν. 5313/2026, με το οποίο τροποποιήθηκε το υφιστάμενο καθεστώς φορολόγησης των συγκεκριμένων οχημάτων.

Μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2026, πάντως, εξακολουθεί να εφαρμόζεται το σημερινό καθεστώς. Ειδικότερα, για τα υβριδικά αυτοκίνητα με εκπομπές CO2 ίσες ή μεγαλύτερες από 51 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο προβλέπεται απαλλαγή 50% από το τέλος ταξινόμησης, ενώ για εκείνα με εκπομπές έως και 50 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο η απαλλαγή ανέρχεται στο 75%.

Παράλληλα, ειδική μεταβατική πρόβλεψη αφορά υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνηταπου εισήχθησαν στην Ελλάδα από την 1η Νοεμβρίου 2025 έως και τις 31 Μαΐου 2026. Για οχήματα αυτής της κατηγορίας με εκπομπές CO2 από 51 έως και 75 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο εφαρμόζεται απαλλαγή 75% από το τέλος ταξινόμησης. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση καθιερώνονται οι νέοι κωδικοί απαλλαγής V38 και V39, ανάλογα με το εάν προβλέπεται καταβολή ή μη υπολογισμός ΦΠΑ.

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Για τα υβριδικά οχήματα που θα τελωνίζονται από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα χρησιμοποιούνται, κατά περίπτωση, οι κωδικοί απαλλαγής V32 και V33, ενώ η περιγραφή τους θα αναπροσαρμοστεί αυτόματα στο πληροφοριακό σύστημα των Τελωνείων με την έναρξη ισχύος του νέου καθεστώτος.