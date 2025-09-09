Games
Τεκμήρια: Πριμοδότηση στα υβριδικά και τα μικρά αυτοκίνητα

Οι μεγαλύτεροι ωφελημένοι του νέου συστήματος είναι οι ιδιοκτήτες υβριδικών οχημάτων. Ενδεικτικά, το Toyota Corolla 1.8 Hybrid, που σήμερα επιβαρύνεται με τεκμήριο 7.600 ευρώ ως νέο όχημα, θα φορολογείται πλέον με μόλις 2.000 ευρώ, δηλαδή μείωση 73,7%.

Η κυβέρνηση εισάγει ένα νέο καθεστώς τεκμηρίων διαβίωσης που αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται οι αντικειμενικές δαπάνες για τα αυτοκίνητα. Ο άξονας της μεταρρύθμισης είναι η σύνδεση των τεκμηρίων με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) και όχι με τα κυβικά εκατοστά, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Η αλλαγή αυτή δημιουργεί νέους «κερδισμένους» στην αγορά αυτοκινήτου, κυρίως ανάμεσα σε όσους διαθέτουν υβριδικά, μικρού κυβισμού και χαμηλών ρύπων οχήματα.

Μέχρι σήμερα, τα τεκμήρια διαβίωσης για τα αυτοκίνητα υπολογίζονταν αποκλειστικά με βάση τον κυβισμό, με οριακούς συντελεστές που επιβάρυναν σημαντικά τα νέα οχήματα, ενώ υπήρχαν εκπτώσεις 30% για αυτοκίνητα ηλικίας 5-10 ετών και 50% για άνω των 10 ετών. Το αποτέλεσμα ήταν η στρέβλωση της αγοράς, καθώς οι καταναλωτές αποθαρρύνονταν να επενδύσουν σε νεότερα, πιο «καθαρά» αυτοκίνητα, επιλέγοντας συχνά παλαιότερα οχήματα λόγω χαμηλότερων τεκμηρίων.

Με το νέο σύστημα, για όλα τα οχήματα που έχουν ταξινομηθεί μετά την 1η Νοεμβρίου 2010, οι αντικειμενικές δαπάνες θα προσδιορίζονται με βάση τις εκπομπές CO₂, σε αντιστοιχία με τα τέλη κυκλοφορίας. Η κλίμακα διαμορφώνεται ως εξής: 1-122 γρ./χλμ. = 20 ευρώ ανά γραμμάριο, 123-139 γρ./χλμ. = 30 ευρώ, 140-166 γρ./χλμ. = 45 ευρώ και άνω των 166 γρ./χλμ. = 60 ευρώ. Η μεσοσταθμική μείωση στα τεκμήρια για τα αυτοκίνητα έως 15 ετών φτάνει το 30%, ενώ για τα παλαιότερα των 15 ετών τα ποσά παραμένουν αμετάβλητα.

Οι μεγαλύτεροι ωφελημένοι του νέου συστήματος είναι οι ιδιοκτήτες υβριδικών οχημάτων. Ενδεικτικά, το Toyota Corolla 1.8 Hybrid, που σήμερα επιβαρύνεται με τεκμήριο 7.600 ευρώ ως νέο όχημα, θα φορολογείται πλέον με μόλις 2.000 ευρώ, δηλαδή μείωση 73,7%. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και για το Toyota C-HR Hybrid, όπου η μείωση φτάνει επίσης το 73,7%. Σημαντικά κερδισμένο είναι και το Honda Jazz Hybrid, με το τεκμήριο να περιορίζεται στα 2.000 ευρώ από 5.800 σήμερα (-65,5%).

Πριμοδοτούνται επίσης τα μικρά βενζινοκίνητα χαμηλών ρύπων, όπως το Fiat 500 (1.0, 105 γρ./χλμ.), το Peugeot 208 (1.2, 114 γρ./χλμ.), το Hyundai i20 (1.2, 117 γρ./χλμ.) και το Ford Focus 1.0T (119 γρ./χλμ.), τα οποία βλέπουν τα τεκμήριά τους να μειώνονται στο μισό, δηλαδή από 4.000 σε 2.000 ευρώ (-50%).

Ακόμη και μοντέλα μεγαλύτερης κατηγορίας, όπως το Audi A4 (137 γρ./χλμ.), επωφελούνται από σημαντική ελάφρυνση, με το τεκμήριο να υποχωρεί στα 2.450 ευρώ από 8.800 σήμερα (-72,2%). Το ίδιο ισχύει και για το Audi Q3 diesel (143 γρ./χλμ.), όπου η μείωση φτάνει σχεδόν το 70%. Αντίθετα, η ελάφρυνση είναι μικρότερη για ισχυρότερα μοντέλα, όπως η Mercedes A200 ή η BMW X1, όπου η μείωση κυμαίνεται γύρω στο 10%-20% σε σχέση με τα σημερινά τεκμήρια των δεκαετών οχημάτων.

Πλήρως πριμοδοτούνται και τα ηλεκτρικά οχήματα, καθώς όσα έχουν προ φόρων λιανική τιμή έως 50.000 ευρώ διατηρούν μηδενικά τεκμήρια, ενώ για τα ακριβότερα το ποσό μειώνεται από 4.000 σε 2.000 ευρώ. Η διάταξη αυτή ενισχύει περαιτέρω την αγορά ηλεκτρικών, λειτουργώντας ως κίνητρο για την αντικατάσταση παλαιότερων αυτοκινήτων.

Συνολικά, το νέο πλαίσιο κατευθύνει την αγορά προς πιο οικολογικές επιλογές και ανταμείβει τους ιδιοκτήτες οχημάτων με χαμηλές εκπομπές ρύπων. Οι μεγαλύτεροι κερδισμένοι είναι όσοι διαθέτουν υβριδικά και μικρά βενζινοκίνητα μοντέλα, καθώς και οι αγοραστές ηλεκτρικών οχημάτων. Αντίθετα, τα βενζινοκίνητα ή diesel με υψηλούς ρύπους διατηρούν υψηλά τεκμήρια, έστω και μειωμένα.

