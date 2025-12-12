Το ημερολόγιο των πληρωμών.

Μεταξύ 17 με 22 Δεκεμβρίου θα ολοκληρωθούν οι πληρωμές σε συνταξιούχους, ανέργους, δικαιούχους επιδομάτων και δώρων Χριστουγέννων.

Ειδικότερα στις 17 Δεκεμβρίου θα ανοίξει τον χορό των πληρωμών η ΔΥΠΑ με την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων στους ανέργους και την προπληρωμή των επιδομάτων ενώ δύο συνέχεια θα πληρωθούν οι συντάξεις Ιανουαρίου 2026, το δώρο Χριστουγέννων στους εργαζόμενους και τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

Δώρο Χριστουγέννων και άνεργοι

Ξεκινά στις 17 Δεκεμβρίου η προπληρωμή επιδομάτων, παροχών και του Δώρου Χριστουγέννων από τη ΔΥΠΑ. Ειδικότερα η ΔΥΠΑ προχωρά στην προπληρωμή:

- της τακτικής επιδότησης ανεργίας

- του επιδόματος εργασίας

- της επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας

- του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων

- καθώς και του Δώρου Χριστουγέννων για επιδοτούμενους ανέργους και δικαιούχους παροχών μητρότητας και γονικής άδειας και του επιδόματος εργασίας.

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν με απευθείας κατάθεση στους λογαριασμούς των προπληρωμένων καρτών των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια εκ μέρους τους. Δεν υπάρχει κανένας λόγος προσέλευσης στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2).

Υπενθύμιση για όσους έχουν υποχρέωση δήλωσης παρουσίας

Για τους ανέργους που οφείλουν να δηλώσουν παρουσία μεταξύ 17 Δεκεμβρίου 2025 και 6 Ιανουαρίου 2026, η προπληρωμή θα πραγματοποιηθεί μετά τη δήλωση παρουσίας.

Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/delose-parousias-epidoma-anergias.

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026

Οι συντάξεις του Ιανουαρίου 2026 καταβάλλονται νωρίτερα και θα είναι αυξημένες κατά 2,4%. Οι αυξημένες συντάξεις θα ξεκινήσουν να καταβάλλονται από τις 19 Δεκεμβρίου για τα ταμεία ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ και ακολουθούν τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου οι καταβολές για ΙΚΑ, Δημόσιο, ΝΑΤ και τα υπόλοιπα ταμεία.

Οι αυξήσεις έχουν ήδη ενσωματωθεί στο ποσό, ενώ το καθεστώς καταβολής παραμένει το ίδιο. Αναλυτικότερα:

1. Πληρωμές την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

- Νέοι συνταξιούχοι από 1/1/2017 (ν.4387/2016) – Όλες οι νέες συντάξεις μετά την 1/1/2017

- ΟΑΕΕ – Μη μισθωτοί

- ΟΓΑ – Αγρότες

- ΕΤΑΑ (μη μισθωτοί) – Ελεύθεροι επαγγελματίες / επιστήμονες

2. Πληρωμές τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

- ΙΚΑ – Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα

- ΝΑΤ – Ναυτικοί

- Δημόσιο – Συνταξιούχοι δημοσίου

- Λοιπά ταμεία ΕΦΚΑ (Μισθωτών)

- Δημόσιο.

Στην πράξη, τα χρήματα θα φανούν ακόμη νωρίτερα στα ΑΤΜ:

- Από το απόγευμα της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου, μετά τις 17:00, για όσους πληρώνονται στις 19 Δεκεμβρίου.

- Από το απόγευμα της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου, μετά τις 17:00, για όσους πληρώνονται στις 22 Δεκεμβρίου.

Επιδόματα

Με νομοθετική ρύθμιση δίνεται πλέον η δυνατότητα τα επιδόματα, οι παροχές και οι οικονομικές ενισχύσεις που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ να πληρώνονται νωρίτερα από το συνηθισμένο, κατά τις εορταστικές περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα.

Για φέτος η ημερομηνία πληρωμής θα είναι η 22η Δεκεμβρίου 2025, και θα καταβληθούν η έκτη δόση του επιδόματος παιδιού Α21, το επίδομα ενοικίου, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), τα προνοιακά αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα και τα επιδόματα στεγαστικής συνδρομής.

Αναλυτικότερα θα καταβληθούν τα επιδόματα για τον μήνα Δεκέμβριο:

- Επίδομα Παιδιού: 498.799 δικαιούχοι

- Επίδομα Στέγασης: 178.272 δικαιούχοι

- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 159.660 δικαιούχοι

- Αναπηρικά: 198.990 δικαιούχοι

- Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 529 δικαιούχοι

- Επίδομα Ομογενών: 5.124 δικαιούχοι

- Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.768 δικαιούχοι

- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.260 δικαιούχοι

- Επίδομα Γέννησης: 9.245 δικαιούχοι

- Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 26 δικαιούχοι

- Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.101 δικαιούχοι

- Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 13.187 δικαιούχοι

Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

Δώρο Χριστουγέννων

Για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα το δώρο πρέπει να καταβληθεί το αργότερο έως Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, με τη δυνατότητα, φυσικά, να δοθεί νωρίτερα.

Το δώρο αντιστοιχεί σε έναν μηνιαίο μισθό για όσους αμείβονται με μισθό και σε 25 ημερομίσθια για όσους πληρώνονται με ημερομίσθιο. Το ποσό υπολογίζεται με βάση τις τακτικές αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου ή την ημέρα λύσης της εργασιακής σχέσης για όσους αποχώρησαν νωρίτερα.

Για τους ανέργους, το δώρο ισούται με έναν πλήρη μήνα επιδότησης, αρκεί να έχει συμπληρωθεί τουλάχιστον ένας μήνας ανεργίας μέσα στο έτος. Μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού, το πλήρες ποσό φτάνει τα 540 ευρώ.

Το δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται μόνο σε χρήμα, και η μη καταβολή του αποτελεί ποινικό αδίκημα — οι εργαζόμενοι μπορούν να κάνουν καταγγελία στο 1555 ή στην Επιθεώρηση Εργασίας.