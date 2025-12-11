Θα ισχύει μόνιμα για τις εορταστικές περιόδους Χριστουγέννων και Πάσχα.

Νωρίτερα κατά την περίοδο των γιορτών - Χριστουγέννων και Πάσχα - θα πληρώνονται πλέον τα επιδόματα, οι παροχές και οι οικονομικές ενισχύσεις του ΟΠΕΚΑ, σύμφωνα με τη νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η οποία ψηφίστηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2025.

Όπως τόνισε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, «Για πολλές οικογένειες, τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ δεν είναι απλά ένα βοήθημα στο τέλος του μήνα. Είναι τα ψώνια των γιορτών, οι λογαριασμοί, τα βασικά έξοδα του σπιτιού. Με τη νέα ρύθμιση, τα επιδόματα μπορούν πλέον να φτάνουν όταν οι ανάγκες κορυφώνονται – όχι όταν οι γιορτές έχουν περάσει. Αυτός είναι ο ρόλος της κοινωνικής πολιτικής: να στηρίζει εγκαίρως τους πιο ευάλωτους, με τρόπο οργανωμένο, προβλέψιμο και δίκαιο».

Η νέα διάταξη αφορά όλες τις παροχές της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018, μεταξύ των οποίων:

Επίδομα στέγασης/ενοικίου

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Προνοιακά επιδόματα αναπηρίας

Επίδομα γέννησης

Επίδομα παιδιού και λοιπά οικογενειακά επιδόματα

Όλες τις τακτικές οικονομικές ενισχύσεις που διανέμονται από τον ΟΠΕΚΑ

Με μεταβατική πρόβλεψη, η ρύθμιση εφαρμόζεται ήδη από τον Δεκέμβριο του 2025, δίνοντας τη δυνατότητα οι πληρωμές να γίνουν έως και δέκα ημέρες νωρίτερα από την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα. Από το 2026 και για κάθε επόμενη χρονιά, η δυνατότητα αυτή θα ισχύει μόνιμα για τις δύο μεγάλες εορταστικές περιόδους.

Η τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 4520/2018 ορίζει ότι, κατ’ εξαίρεση, επιδόματα που μέχρι σήμερα καταβάλλονταν αποκλειστικά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, μπορούν πλέον –με απόφαση της υπουργού– να καταβάλλονται νωρίτερα, έως και δέκα ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία.

Σημαντικό είναι ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν επηρεάζει ούτε τα κριτήρια ούτε τα ποσά των επιδομάτων. Αυτό που αλλάζει είναι αποκλειστικά ο χρόνος καταβολής, ώστε η οικονομική ενίσχυση να φτάνει στους δικαιούχους την περίοδο που τη χρειάζονται περισσότερο: λίγο πριν τις γιορτές, όταν τα έξοδα αυξάνονται και η ανάγκη για άμεση στήριξη είναι μεγαλύτερη.