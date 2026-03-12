Η απάντηση της Καίτης Γαρμπή. Το βίντεο που την παρουσιάζει να μιλάει για το διαβήτη.

Θύμα απάτης έπεσε η Καίτη Γαρμπή, καθώς κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο βίντεο κατασκευασμένο με τεχνητή νοημοσύνη που την εμφανίζει να μιλάει για τον διαβήτη.

Η είδηση προβλήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 12 Μαρτίου μέσω του κεντρικού δελτίο ειδήσεων του Alpha, ενώ η ερμηνεύτρια έδωσε τη δική της απάντηση, ενώ στο ρεπορτάζ γίνεται σαφές πως δεν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται η αναγνωρισιμότητα της Καίτης Γαρμπής για τέτοιους σκοπούς.

Στο βίντεο που δημιουργήθηκε μέσω τεχνητής νοημοσύνης απεικονίζεται η μορφή της να μιλάει για τον διαβήτη και μία υποτιθέμενη «επαναστατική» θεραπεία, περιγράφοντας μάλιστα πως την βοήθησε να αντιμετωπίσει και το δικό της πρόβλημα υγείας.

«Σκέφτηκα αρκετές φορές να προβώ σε μηνύσεις, αλλά ποιον να βρω να μηνύσω; Αυτοί που το κάνουν είναι σαν την Λερναία Ύδρα, κόβεις ένα κεφάλι και φυτρώνουν εννέα», δήλωσε χαρακτηριστικά στο δελτίο του Alpha.

Στο σχετικό ρεπορτάζ ειδικοί του κλάδου και ιατροί τοποθετούνται και παροτρύνουν το κοινό να μην προβαίνει σε χρήση ιατρικών σκευασμάτων χωρίς την απαραίτητη καθοδήγηση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh0z37gtonmh?integrationId=40599y14juihe6ly}