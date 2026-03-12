Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του δεύτερου ατόμου.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές της Νορβηγίας, ύστερα από αναφορές για «ύποπτη συμπεριφορά» ατόμου κοντά σε εβραϊκή συναγωγή στο Τρόντχαϊμ.

Όπως μεταδίδει το nrk.no, ένα άτομο φαίνεται να απομακρύνθηκε με το όχημα του λίγο πριν φτάσει η αστυνομία, με τις Αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του. Πριν λίγες ώρες, σημειώθηκε ένοπλη επίθεση σε συναγωγή στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ.

Ο επικεφαλής της Εβραϊκής Κοινότητας του Τρόντχαϊμ, Τζον Άρνε Μόεν, επιβεβαίωσε την αστυνομική επιχείρηση μιλώντας στη νορβηγική εφημερίδα VG. Όπως δήλωσε, η κατάσταση παραμένει ασαφής. «Η εικόνα δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει. Προς το παρόν δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Λίγο πριν από τις 19:30 το απόγευμα της Πέμπτης, η αστυνομία επιβεβαίωσε τη σύλληψη ενός ατόμου σε σχέση με το περιστατικό που σημειώθηκε γύρω από τη συναγωγή στο Τρόντχαϊμ.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της επιχείρησης, ο οποίος μίλησε στο NRK, οι αστυνομικοί εντόπισαν αρχικά δύο άτομα μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Το ένα άτομο βγήκε από το όχημα, ενώ ο οδηγός απομακρύνθηκε από το σημείο αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα.

Ακολούθησε καταδίωξη καθώς το αυτοκίνητο κατευθυνόταν έξω από την πόλη προς την περιοχή του Όρκανγκερ. Η καταδίωξη έληξε όταν το όχημα πέρασε πάνω από ειδική ταινία με καρφιά που είχε τοποθετήσει η αστυνομία στον δρόμο, με αποτέλεσμα ο οδηγός να ακινητοποιηθεί και να συλληφθεί.

Την ίδια ώρα, οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για το δεύτερο άτομο που φέρεται να επέβαινε στο αυτοκίνητο πριν από τη διαφυγή του οχήματος προς το Όρκανγκερ.

Παράλληλα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή γύρω από τη συναγωγή, ενώ η επιχείρηση παρακολούθησης επεκτείνεται και από αέρος, με τη χρήση drone για τον έλεγχο της ευρύτερης περιοχής.

Η αναφορά για την απειλή της συναγωγής στο Τρόντχαϊμ έρχεται σε μία περίοδο όπου οι νορβηγικές Αρχές είναι σε επιφυλακή, ιδιαίτερα μετά την επίθεση που σημειώθηκε στην Αμερικανική Πρεσβεία του Όσλο στις 8 Μαρτίου.

Η κινητοποίηση των αρχών έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια στη συγκεκριμένη συναγωγή βρίσκεται ήδη σε υψηλό επίπεδο. Οι αρχές είχαν προχωρήσει σε αυξημένα μέτρα προστασίας μετά την επίθεση που σημειώθηκε στις 8 Μαρτίου στην αμερικανική πρεσβεία στο Όσλο

Παρά τη μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών, η αστυνομία επισημαίνει ότι με βάση την έως τώρα εκτίμηση της κατάστασης δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τους κατοίκους του κέντρου του Τρόντχαϊμ. Οι έρευνες ωστόσο συνεχίζονται μέχρι να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού.