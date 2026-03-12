Όπως σημείωσε ο κ. Βασιλάκης, τις τελευταίες περίπου δώδεκα ημέρες επικρατεί αυξημένη αβεβαιότητα λόγω της σύρραξης στην περιοχή, γεγονός που οδήγησε την εταιρεία στην προσωρινή αναστολή πτήσεων προς επτά προορισμούς στον Κόλπο.

Περιορισμένες επιπτώσεις στη δραστηριότητά της καταγράφει μέχρι στιγμής η Aegean Airlines από την ένταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρόεδρος της εταιρείας, Ευτύχιος Βασιλάκης, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με αναλυτές για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025.

Υπενθυμίζεται ότι από τις 28 Φεβρουαρίου η Aegean Airlines έχει προχωρήσει σε ακυρώσεις πτήσεων από και προς αεροδρόμια στο Ισραήλ, τον Λίβανο και το Ιράκ, ενώ έχει προσαρμόσει το πτητικό της πρόγραμμα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία, ακολουθώντας τις οδηγίες των διεθνών και τοπικών αρχών.

Όπως σημείωσε ο κ. Βασιλάκης, τις τελευταίες περίπου δώδεκα ημέρες επικρατεί αυξημένη αβεβαιότητα λόγω της σύρραξης στην περιοχή, γεγονός που οδήγησε την εταιρεία στην προσωρινή αναστολή πτήσεων προς επτά προορισμούς στον Κόλπο. Ωστόσο, τόνισε ότι οι επιπτώσεις στη συνολική δραστηριότητα της αεροπορικής παραμένουν μέχρι στιγμής περιορισμένες. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εικόνα των κρατήσεων παρουσιάζει κάμψη, ακολουθώντας σε γενικές γραμμές το μοτίβο που είχε παρατηρηθεί όταν είχε ξεκινήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία πριν από τέσσερα χρόνια. Η μείωση της επιβατικής κίνησης εκτιμάται στο 8% έως 10% σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες.

Αντίστοιχα, επηρεασμένη εμφανίζεται και η κίνηση από και προς την Κύπρος, όπου οι κρατήσεις καταγράφουν πτώση άνω του 10%. Παρ’ όλα αυτά, ο κ. Βασιλάκης επισήμανε ότι πιο σαφής εικόνα για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση αναμένεται να διαμορφωθεί προς το τέλος του μήνα. Σε επίπεδο δραστηριότητας, οι διαθέσιμες θέσεις από και προς τις αγορές της Μέσης Ανατολής αντιστοιχούν περίπου στο 4% έως 5% της συνολικής δραστηριότητας της Aegean Airlines, γεγονός που, όπως εξήγησε, περιορίζει την έκθεση της εταιρείας στις εξελίξεις της περιοχής.

Αναφερόμενος στο κόστος καυσίμων, ο πρόεδρος της εταιρείας σημείωσε ότι η αεροπορική έχει συνάψει συμβόλαια αντιστάθμισης κινδύνου (hedging) σε προϊόντα πετρελαίου που καλύπτουν περίπου το 60% των αναγκών της. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 65%-66% εάν συνυπολογιστούν και τα δρομολόγια που δεν εκτελούνται προς προορισμούς της Μέσης Ανατολής.