Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο πανεπιστήμιο Old Dominion στη Βιρτζίνια.

Δύο άτομα τραυματίστηκαν μετά από πυροβολισμούς στο πανεπιστήμιο Old Dominion στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια, την Πέμπτη.

Ο ένοπλος, ο οποίος είναι νεκρός, άνοιξε πυρ στο κτίριο της σχολής επιχειρήσεων, γύρω στις 10:49 π.μ.(τοπική ώρα), ανέφερε το πανεπιστήμιο.Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο ενώ το πανεπιστήμιο δεν διευκρίνισε πώς πέθανε ο δράστης.

Το πανεπιστήμιο στο Νόρφολκ ακύρωσε μαθήματα και ανέστειλε όλες τις λειτουργίες στην κύρια πανεπιστημιούπολη του για το υπόλοιπο της Πέμπτης και προέτρεψε το κοινό να αποφεύγει την περιοχή μέσα και γύρω από το Constant Hall.

Το ομοσπονδιακό Γραφείο Αλκοόλ, Καπνού, Όπλων και Εκρηκτικών ανέφερε ότι οι πράκτορες της υπηρεσίας παραμένουν στο σημείο.

