Η υγεία των τραυματιών δεν διατρέχει κάποιον κίνδυνο.

Συνολικά 13 άτομα τραυματίστηκαν στην Κύπρο, όταν σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με Ι.Χ. στον δρόμο Αγίου Επιφανίου προς Παλαιχώρι στην επαρχία Λευκωσίας. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι 10 μαθητές και 3 ενήλικες.

Οι τραυματίες ενήλικες είναι ο οδηγός του λεωφορείου και οι δύο επιβαίνοντες του άλλου οχήματος, με την κατάσταση της υγείας ενηλίκων και μαθητών να είναι καλή. Ασθενοφόρα έσπευσαν άμεσα στο σημείο και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο.

{https://x.com/Sigmalivecom/status/2031362129593258152}

Στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας μετέβησαν οι υπουργοί Υγείας και Παιδείας, γεγονός που αποτυπώνει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται το περιστατικό. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, Χαράλαμπο Χαριλάου, οι τραυματίες λαμβάνουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα τόσο στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών Παίδων όσο και στο αντίστοιχο τμήμα ενηλίκων.

Παράλληλα, οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας στον δρόμο Αγίου Επιφανείου – Παλαιχωρίου, που είχαν κλείσει προσωρινά μετά τη σύγκρουση, έχουν πλέον ανοίξει και η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.

Την ίδια ώρα, η Τροχαία διεξάγει έρευνα προκειμένου να διευκρινιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.