Στη Θεσσαλονίκη το πετρέλαιο κίνησης «άγγιξε» εκείνη της απλής αμόλυβδης.

Η άνοδος των τιμών στα καύσιμα προκαλεί έντονη ανησυχία στους καταναλωτές, οι οποίοι βλέπουν το κόστος ανεφοδιασμού να αυξάνεται αισθητά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και αναζητούν πλέον τα πρατήρια με τις χαμηλότερες τιμές. Πολλοί οδηγοί εκφράζουν τον προβληματισμό τους, επισημαίνοντας ότι ακόμη και μέσα σε μία ημέρα η τιμή της βενζίνης μπορεί να αυξηθεί κατά περίπου 10 λεπτά το λίτρο, γεγονός που εντείνει την αβεβαιότητα για το πού μπορεί να φτάσει το κόστος τις επόμενες ημέρες.

Η νέα αυτή ανοδική τάση αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στις διεθνείς εξελίξεις και ειδικότερα στην κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή επηρεάζουν άμεσα τις διεθνείς αγορές ενέργειας, καθώς δημιουργούν ανησυχία για πιθανές διαταραχές στην παραγωγή και τη μεταφορά πετρελαίου.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης διαμορφώνεται περίπου στα 1,852 ευρώ το λίτρο, ενώ το diesel κίνησης κινείται γύρω στα 1,814 ευρώ το λίτρο. Στην Αττική, η μέση τιμή της αμόλυβδης φτάνει τα 1,844 ευρώ το λίτρο, με το diesel να διαμορφώνεται περίπου στα 1,815 ευρώ.

Αντίστοιχη εικόνα παρατηρείται και στη Θεσσαλονίκη, όπου η αμόλυβδη πωλείται κατά μέσο όρο στα 1,840 ευρώ το λίτρο, ενώ το diesel κίνησης βρίσκεται κοντά στα 1,814 ευρώ. Ακόμη υψηλότερες είναι οι τιμές στα νησιά και ιδιαίτερα στις Κυκλάδες, όπου η αμόλυβδη ξεπερνά τα 2 ευρώ το λίτρο και φτάνει περίπου τα 2,053 ευρώ, ενώ το diesel διαμορφώνεται γύρω στα 1,934 ευρώ.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι όσο συνεχίζεται η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή, η αστάθεια στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου ενδέχεται να διατηρηθεί, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει περαιτέρω το κόστος καυσίμων για τους καταναλωτές και τις μεταφορές. Οι οδηγοί, από την πλευρά τους, παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις, καθώς κάθε νέα αύξηση επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό.