Μία εμπειρία που έζησε πριν χρόνια μοιράστηκε η Δέσποινα Μοιραράκη.

Στην κάμερα της εκπομπής «Live News» μίλησε η Δέσποινα Μοιραράκη όπου και αναφέρθηκε σε μία από τις εμπειρίες της στο Ιράν, όταν είχε περάσει ώρες πίσω από ένα κελί.

Ο λόγος σύλληψής της - όπως εξήγησε - ήταν ο τρόπος που φορούσε τη μαντήλα στο κεφάλι της, από όπου φαινόντουσαν μερικές τούφες από τα μαλλιά της.

Η επιχειρηματίας – παρουσιάστρια, εξήγησε πως αν δεν είχε επαγγελματικές δραστηριότητες και συνεργασίες στην περιοχή, ενδεχομένως να είχε παραμείνει υπό κράτηση.

«Κάθισα μέχρι το βράδυ στο κελί και αν δεν ήμουν η Μοιραράκη επιχειρηματίας που έκανα εισαγωγές με πολύ μεγάλο τζίρο από το Ιράν, εγώ θα είχα μείνει εκεί», είπε η Δέσποινα Μοιραράκη τη Δευτέρα 9 Μαρτίου.

Σε ό,τι αφορά τον θρησκευτικό νόμο της περιοχής για την εμφάνιση των γυναικών, εξήγησε: «Ο θρησκευτικός νόμος, το Κοράνι, αναφέρει ότι δεν θα πρέπει να είναι σε κοινή θέα η σάρκα της γυναίκας. Γι’ αυτό φοράμε κάλτσες και γι’ αυτό φορούν και γάντια και βασικά το μόνο που επιτρέπεται είναι μόνο μέσα από τη μαντήλα να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά. Η θέση της γυναίκας δεν υπάρχει. Είναι αντικείμενο, είναι πράγμα…».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τόνισε ότι το περιστατικό σημειώθηκε πριν από 35 χρόνια: «Μιλάμε για 35 χρόνια πριν. Ήμουνα μία νέα κοπέλα. Δεν μπορούσε να φανταστεί ο Πέρσης έμπορος ότι απέναντί του υπάρχει μία γυναίκα που είναι έμπορος χαλιών… Δεν μου έδιναν σημασία, με απαξίωσαν. Εγώ δεν υπήρχα, δεν ήμουνα ανθρώπινο ον…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgydk8ej38c1?integrationId=40599y14juihe6ly}