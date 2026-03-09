Η πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον Πούτιν εδώ και πάνω από δύο μήνες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν νωρίς το βράδυ της Δευτέρας.

«Απόψε, οι πρόεδροι της Ρωσίας και των ΗΠΑ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία», δήλωσε ο Γιούρι Ουσάκοφ, σύμβουλος του Πούτιν για Διεθνείς Υποθέσεις, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.

Αυτή είναι η πρώτη επαφή του Πούτιν με τον Τραμπ εδώ και πάνω από δύο μήνες. Επίσης είναι η πρώτη γνωστή συνομιλία των δύο ηγετών μετά την έναρξη του πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, συμπληρώνει το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Η συζήτηση των δύο ηγετών ήταν «ειλικρινής και εποικοδομητική όπως συνήθως», σημείωσε ο Ουσάκοφ και πρόσθεσε πως ο Τραμπ τηλεφώνησε στον Πούτιν προκειμένου να συζητήσουν σειρά «εξαιρετικά σημαντικών ζητημάτων» που σχετίζονται με την τρέχουσα διεθνή κατάσταση.

Ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε απόψεις «με στόχο μια γρήγορη πολιτική και διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης στο Ιράν, μεταξύ άλλων λαμβάνοντας υπόψη τις επαφές του με ηγέτες των χωρών του Περσικού Κόλπου, τον πρόεδρο του Ιράν και ηγέτες αρκετών άλλων χωρών», συμπλήρωσε ο Ουσάκοφ.

Ακόμα, ανέφερε πως ο Τραμπ είπε ότι η επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών θα πρέπει να γίνεται σε τακτική βάση και αμφότεροι δήλωσαν έτοιμοι για αυτό.

