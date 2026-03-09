Λευτέρης Πανταζής – «Κόρη Μου».

Ο καταξιωμένος και αγαπητός τραγουδιστής Λευτέρης Πανταζής παρουσιάζει το νέο τραγούδι «Κόρη Μου», μία συγκινητική αφιέρωση στην κόρη του, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Το «Κόρη Μου», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum, είναι ένα τρυφερό τραγούδι που αναδεικνύει το χαρακτηριστικό ερμηνευτικό πάθος του Λευτέρη Πανταζή και τη βαθιά συναισθηματική σύνδεση ενός πατέρα με την κόρη του.

Το «Κόρη Μου», σε μουσική του Ανδρέα Κομπόση και στίχους του ίδιου του Λευτέρη Πανταζή, συνοδεύεται από ένα ιδιαίτερα συγκινητικό visualiser, γεμάτο αναμνήσεις και δυνατές εικόνες.

{https://www.youtube.com/watch?v=wzoKYDD6a_w}

Την ίδια στιγμή, ο Λευτέρης Πανταζής συνεχίζει τις άκρως επιτυχημένες εμφανίσεις μαζί με την Άντζελα Δημητρίου, κάθε Τετάρτη και Σάββατο στην «Αθηναία».

Βρείτε το «Κόρη Μου» στις streaming υπηρεσίες.