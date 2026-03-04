Δείτε το βίντεο κλιπ της επιτυχίας του Γιάννη Κότσιρα. Έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 1,5 εκατομμύριο προβολές στο official music video στο YouTube.

Με εντυπωσιακή, δυναμική και πολύ θερμή ανταπόκριση από το κοινό, το νέο τραγούδι του Γιάννη Κότσιρα «Να Μ’ Αγαπάς» - τραγούδι της πολύ επιτυχημένης ομότιτλης καθημερινής σειράς του ALPHA, εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες ψηφιακές επιτυχίες της χρονιάς.

Το κομμάτι, που κυκλοφορεί από τη MINOS EMI/UNIVERSAL, καταγράφει ήδη περισσότερα από 700.000 streams στο Spotify, αποτελώντας ένα από τα πιο streamed πρόσφατα τραγούδια του καλλιτέχνη.

Η επιτυχία αποτυπώνεται και στη δυναμική του κοινού:

– Πάνω από 15.000 Shazams,

– Περισσότερες από 1,5 εκατομμύριο προβολές στο official music video στο YouTube,

– Πάνω από 18.000 recreations στο TikTok,

– Εκατομμύρια προβολές σε Facebook, Instagram και TikTok.

{https://www.youtube.com/watch?v=SbClt_VcQyo}

Το «Να Μ’ Αγαπάς» επιβεβαιώνει τη διαχρονική απήχηση του Γιάννη Κότσιρα, με το κοινό να αγκαλιάζει για ακόμη μία φορά τη χαρακτηριστική ερμηνευτική του δύναμη και τη συναισθηματική ένταση που τον καθιστούν έναν από τους πιο σταθερούς και αγαπημένους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Βρείτε το «Να Μ’ αγαπάς» σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και τις streaming υπηρεσίες.