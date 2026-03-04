Μετά από τον εθνικό τελικό της Σερβίας, ο Akylas βρέθηκε στον ημιτελικό του Σαν Μαρίνο, στα πλαίσιο του Eurovision promo tour.

Σε τροχιά Eurovision βρίσκεται ο Akylas που με εντατικούς ρυθμούς ετοιμάζεται για την μεγάλη βραδιά που θα πραγματοποιηθεί το Μάιο στη Βιέννη.

Ο 27χρονος καλλιτέχνης είναι εκείνος που αναδείχθηκε μέσα από τη σκηνή του Sing for Greece και πλέον, στα πλαίσια του promo tour δίνει το παρών σε άλλες ευρωπαϊκές σκηνές για να ερμηνεύσει το τραγούδι «Ferto».

Πρώτη του στάση ήταν η Σερβία όπου ξεσήκωσε το κοινό στον εθνικό τους τελικό, ενώ βρέθηκε και στη σκηνή του Σαν Μαρίνο για να τραγουδήσει στον ημιτελικό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την εκπομπή «Super Κατερίνα» και το ρεπορτάζ που προβλήθηκε σήμερα, Τετάρτη 4 Μαρτίου, ο Akylas ανέβηκε στη σκηνή του ημιτελικού – που δεν μεταδίδεται ζωντανά και «ξεσήκωσε» το κοινό.

«Αυτό το promo tour θα συνεχίσει και μέσα στο επόμενο διάστημα, δεν είναι δηλαδή μόνο οι δύο εμφανίσεις που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Είναι πρόταση της ΕΡΤ και ο Akylas συμφωνεί…».

