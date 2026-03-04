Οι αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν τον πύραυλο που κατευθυνόταν στην τουρκική βάση.

Ο ιρανικός πύραυλος που καταρρίφθηκε ενώ κατευθυνόταν προς τον τουρκικό εναέριο χώρο είχε προορισμό τη βάση Ιντσιρλίκ, όπου φιλοξενούνται δυνάμεις των ΗΠΑ, ανέφεραν δύο αξιωματούχοι που επικαλείται η WSJ.

Νωρίτερα, Τούρκος αξιωματούχος που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο υποστήριξε ότι «βάση στην Κύπρο ήταν στόχος του πυραύλου, που ξέφυγε από την πορεία του».

Ωστόσο, δύο αξιωματούχοι- από την περιοχή και από τις ΗΠΑ- δήλωσαν στη WSJ πως στόχος του πυραύλου που καταρρίφθηκε ήταν η σημαντική τουρκική βάση του Ιντσιρλίκ, που παραδοσιακά φιλοξενεί δυνάμεις της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας.

Εξάλλου, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι αντιτορπιλικό των ΗΠΑ, που βρίσκεται στην ανατολική Μεσόγειο, κατέρριψε τον πύραυλο. Νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι ο πύραυλος αναχαιτίστηκε και καταρρίφθηκε από νατοϊκές δυνάμεις που βρίσκονται στην περιοχή.

Θραύσμα που εντοπίστηκε στην πόλη Ντορτιόλ της επαρχίας Χατάι διαπιστώθηκε ότι ήταν από πυρομαχικό αεράμυνας που αναχαίτισε την απειλή στον αέρα, ανέφερε νωρίτερα ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

