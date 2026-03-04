Ο πρώτος απολογισμός των ΗΠΑ για τα πλήγματα στο ιρανικό ναυτικό.

Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλήξει ή βυθίσει περισσότερα από 20 πλοία του Ιράν, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

Η ανακοίνωση, που συνοδευόταν από βίντεο, έγινε μετά την επιβεβαίωση- διά στόματος Πιτ Χέγκσεθ- ότι αμερικανικό υποβρύχιο βύθισε ιρανικό πολεμικό πλοίο, ανοιχτά της Σρι Λάνκα.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλήξει ή έχουν στείλει στον βυθό του ωκεανού περισσότερα από 20 πλοία του ιρανικού καθεστώτος. Χθες το βράδυ, η CENTCOM πρόσθεσε ένα πολεμικό πλοίο Soleimani στη λίστα», ανέφερε η ανάρτηση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ.

Πρόκειται για τον πρώτο απολογισμό των αμερικανικών δυνάμεων για τα πλήγματα που έχουν καταφέρει στο πολεμικό ναυτικό του Ιράν.

{https://x.com/CENTCOM/status/2029222307676238030}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης για τις αμερικανικές επιχειρήσεις, ο Πιτ Χέγκσεθ περιέγραψε την επίθεση εναντίον του ιρανικού πλοίου ανοιχτά της Σρι Λάνκα. «Στον Ινδικό Ωκεανό, αμερικανικό υποβρύχιο βύθισε ιρανικό πολεμικό πλοίο, που νόμιζε ότι ήταν ασφαλές σε διεθνή χωρικά ύδατα. Αντί για αυτό, το βύθισε τορπίλη. Σιωπηλός θάνατος», είπε ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου.

Αυτή είναι «η πρώτη βύθιση εχθρικού πλοίου από τορπίλη μετά τον Β΄Παγκόσμιο πόλεμο. Όπως σε εκείνον τον πόλεμο, πολεμάμε για να νικήσουμε», συμπλήρωσε ο Χέγκσεθ.

«Για πρώτη φορά από το 1945, ένα υποβρύχιο ταχείας επίθεσης του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ βύθισε ένα εχθρικό πολεμικό πλοίο χρησιμοποιώντας μια μοναδική τορπίλη Mark 48 άμεσης δράσης, στέλνοντας το πολεμικό πλοίο στον βυθό του ωκεανού», δήλωσε από την πλευρά του ο αρχηγός του αμερικανικού επιτελείου, πτέραρχος Νταν Κέιν.

{https://x.com/DeptofWar/status/2029193757162139762}

Τουλάχιστον 80 νεκροί είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός από τη βύθιση του ιρανικού πλοίου, σύμφωνα με τα όσα έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση της Σρι Λάνκα. Νωρίτερα γινόταν λόγος για τουλάχιστον 140 αγνοούμενους. Το πολεμικό πλοίο επέστρεφε στο Ιράν, από λιμάνι της ανατολικής Ινδίας.